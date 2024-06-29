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Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Devlet Üniversitesinde Yaşadıklarını Anlattı ve Kıyas Yaptı

Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Devlet Üniversitesinde Yaşadıklarını Anlattı ve Kıyas Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:59

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Özel üniversitede okuyan bir genç kadın bir aylığına devlet üniversitesine eğitime gittiğini ve orada neler yaşadığını “Devlet üniversitesinde şaşırdığım şeyler” notuyla paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Genç kadının değindiği noktalar için yorumlarda buluşan izleyicilerden de destek geldi.

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Genç kadın ilk olarak yeme-içme için imkanların yetersiz olduğunu “Yemekhanenin kokusunu alınca insanın iştahı kalmıyor.” sözleriyle söyledi.

Genç kadın ilk olarak yeme-içme için imkanların yetersiz olduğunu “Yemekhanenin kokusunu alınca insanın iştahı kalmıyor.” sözleriyle söyledi.

Ardından ise tuvaletlerde tuvalet kağıdı olmadığını ve tuvaletlerin kokusunun koridorlara yayıldığını anlattı. Ek olarak da ısınma problemini de değindi.

Ardından ise tuvaletlerde tuvalet kağıdı olmadığını ve tuvaletlerin kokusunun koridorlara yayıldığını anlattı. Ek olarak da ısınma problemini de değindi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Kadının dış görünüşüne yorum yapanlara diğer kullanıcılardan cevap gecikmedi.

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Kadının dış görünüşüne yorum yapanlara diğer kullanıcılardan cevap gecikmedi.
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