Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Devlet Üniversitesinde Yaşadıklarını Anlattı ve Kıyas Yaptı

Özel üniversitede okuyan bir genç kadın bir aylığına devlet üniversitesine eğitime gittiğini ve orada neler yaşadığını “Devlet üniversitesinde şaşırdığım şeyler” notuyla paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Genç kadının değindiği noktalar için yorumlarda buluşan izleyicilerden de destek geldi.