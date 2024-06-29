Her Güne Yeni Bi’ Bilgi: Parmağınıza Sıkışan Yüzüğü Çıkarmak Artık Çile Çektirmeyecek

Hepimiz en az bir kere parmağımıza yüzük sıkıştırmışızdır. Sıkıştırmadıysanız bile “ya olursa” düşüncesi aklınızın bir yerlerinde olabilir. Parmaklar şişince ya da uzun bir süre takılan yüzüğü çıkarmayınca maalesef ki bu durum yaşanabiliyor. Çare olarak ise kuyumculara gidip kestirildiğini ya da en kötü ihtimalle işin hastanede bittiğini görebiliyoruz.