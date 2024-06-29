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Her Güne Yeni Bi’ Bilgi: Parmağınıza Sıkışan Yüzüğü Çıkarmak Artık Çile Çektirmeyecek

Her Güne Yeni Bi’ Bilgi: Parmağınıza Sıkışan Yüzüğü Çıkarmak Artık Çile Çektirmeyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:09

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Hepimiz en az bir kere parmağımıza yüzük sıkıştırmışızdır. Sıkıştırmadıysanız bile “ya olursa” düşüncesi aklınızın bir yerlerinde olabilir. Parmaklar şişince ya da uzun bir süre takılan yüzüğü çıkarmayınca maalesef ki bu durum yaşanabiliyor. Çare olarak ise kuyumculara gidip kestirildiğini ya da en kötü ihtimalle işin hastanede bittiğini görebiliyoruz.

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Ancak bu yöntem sayesinde olası bir problemde yüzük çıkarmanın çok da zor olmadığını hatırlayın.

Ancak bu yöntem sayesinde olası bir problemde yüzük çıkarmanın çok da zor olmadığını hatırlayın.

Yapmanız gereken tek şey bir kurdeleyi yüzüğe geçirip, kurdeleyi parmağa sardıktan sonra yavaş yavaş indirmek.

Yapmanız gereken tek şey bir kurdeleyi yüzüğe geçirip, kurdeleyi parmağa sardıktan sonra yavaş yavaş indirmek.

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