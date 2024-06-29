Kozmetik Mağazasının İndirim Gününde Adeta Yağmalandığı Anlar

Kozmetik mağazaları indirime girdiğinde yaşananlar geçtiğimiz ay oldukça ses getirmişti. Müşterilerin birbirleriyle ya da mağaza çalışanlarıyla yaşadığı kavga anları, mağazaların indirim sonrası geldiği hal bir süre konuşulmuştu. Aynı kozmetik mağazası yeniden indirime girdi ve olanlar dejavu yaşattı.
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İndirimden önce komple dolu olan raflar bomboş, yerler ise çöp içerisindeydi.
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İzleyiciler bir yandan çalışanların işinin zor olduğunu dile getirirken bir yandan da olanların yağmalamadan farkı olmadığını ifade etti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi. 👇
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