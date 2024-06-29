Kozmetik Mağazasının İndirim Gününde Adeta Yağmalandığı Anlar

Kozmetik mağazaları indirime girdiğinde yaşananlar geçtiğimiz ay oldukça ses getirmişti. Müşterilerin birbirleriyle ya da mağaza çalışanlarıyla yaşadığı kavga anları, mağazaların indirim sonrası geldiği hal bir süre konuşulmuştu. Aynı kozmetik mağazası yeniden indirime girdi ve olanlar dejavu yaşattı.