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Babalar Neden Böyle? Çocuğuna Dilini Kopartma Şakası Yapan Baba Küçük Çaplı Kalp Krizi Yaşattı

Babalar Neden Böyle? Çocuğuna Dilini Kopartma Şakası Yapan Baba Küçük Çaplı Kalp Krizi Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 13:11

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@foxxdysplasiaadventures adlı TikTok hesabından tatlı bebeği ile içerikler üreten bir baba son şakasıyla güldürmedi. Sahte dil ve mandalın eşlik ettiği şakada minik bebiş neye uğradığını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Babalar, babalarımız… Bazen anlam veremediğimiz baba şakalarının kurbanı bu sefer babasıyla oyun oynadığını sanan tatlı çocuktu.

Babalar, babalarımız… Bazen anlam veremediğimiz baba şakalarının kurbanı bu sefer babasıyla oyun oynadığını sanan tatlı çocuktu.

Babası minik bebeğe önce dilini mandalla tutmayı gösterdi, ardından ise çocuk babasında denedi.

Babası minik bebeğe önce dilini mandalla tutmayı gösterdi, ardından ise çocuk babasında denedi.

Çocuk mandalı tutturup çektikten sonra da aslında sahte olan dilin koptuğu görünce ağlamaya başlayarak koşarak uzaklaştı.

Çocuk mandalı tutturup çektikten sonra da aslında sahte olan dilin koptuğu görünce ağlamaya başlayarak koşarak uzaklaştı.

İşte o anlar 👇

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