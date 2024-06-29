Babalar Neden Böyle? Çocuğuna Dilini Kopartma Şakası Yapan Baba Küçük Çaplı Kalp Krizi Yaşattı

@foxxdysplasiaadventures adlı TikTok hesabından tatlı bebeği ile içerikler üreten bir baba son şakasıyla güldürmedi. Sahte dil ve mandalın eşlik ettiği şakada minik bebiş neye uğradığını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.