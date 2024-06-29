Babalar Neden Böyle? Çocuğuna Dilini Kopartma Şakası Yapan Baba Küçük Çaplı Kalp Krizi Yaşattı

@foxxdysplasiaadventures adlı TikTok hesabından tatlı bebeği ile içerikler üreten bir baba son şakasıyla güldürmedi. Sahte dil ve mandalın eşlik ettiği şakada minik bebiş neye uğradığını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Babalar, babalarımız… Bazen anlam veremediğimiz baba şakalarının kurbanı bu sefer babasıyla oyun oynadığını sanan tatlı çocuktu.
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Babası minik bebeğe önce dilini mandalla tutmayı gösterdi, ardından ise çocuk babasında denedi.
Çocuk mandalı tutturup çektikten sonra da aslında sahte olan dilin koptuğu görünce ağlamaya başlayarak koşarak uzaklaştı.
İşte o anlar 👇
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