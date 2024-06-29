Doktorların “6 Ay Ömrün Kaldı” Dediği Kadın Kanseri Theta Heeling ile Yendiğini Anlattı

Öncelikle Theta Heeling adıyla bilinen meditasyon türü, kişinin isteklerine ulaşmasını kısıtlayan düşüncelerini yenmesini hedefleyen, düşünce yapısını değiştirerek inanç ile şifa ve iyileşmeye yaradığına inanılan kendi kendine yardım yöntemi olarak biliniyor. @bensugurses adlı Instagram kullanıcısı da kansere yakalandığı süreçte Theta Heeling ile tanışmasını anlattığı anlarla kısa sürede çokça etkileşim aldı.