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Doktorların “6 Ay Ömrün Kaldı” Dediği Kadın Kanseri Theta Heeling ile Yendiğini Anlattı

Doktorların “6 Ay Ömrün Kaldı” Dediği Kadın Kanseri Theta Heeling ile Yendiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:36

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Öncelikle Theta Heeling adıyla bilinen meditasyon türü, kişinin isteklerine ulaşmasını kısıtlayan düşüncelerini yenmesini hedefleyen, düşünce yapısını değiştirerek inanç ile şifa ve iyileşmeye yaradığına inanılan kendi kendine yardım yöntemi olarak biliniyor. @bensugurses adlı Instagram kullanıcısı da kansere yakalandığı süreçte Theta Heeling ile tanışmasını anlattığı anlarla kısa sürede çokça etkileşim aldı.

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Kanseri yenen kadın, doktorların kendisine son evrede olduğu ve bu evreye gelenin çok, bu evreden dönenin ise hiç olmadığını söylediklerini anlattı.

Kanseri yenen kadın, doktorların kendisine son evrede olduğu ve bu evreye gelenin çok, bu evreden dönenin ise hiç olmadığını söylediklerini anlattı.

“Benim kendi gücümle yaradanla bir bağ kurmam gerekiyor” düşüncesinde olan kadın, Theta Heeling seansından sonra kanserin geliş sebebini bulduklarını iddia etti.

“Benim kendi gücümle yaradanla bir bağ kurmam gerekiyor” düşüncesinde olan kadın, Theta Heeling seansından sonra kanserin geliş sebebini bulduklarını iddia etti.

“Sinirimi içime attığım için karnım şişti, bağırsaklarım düğümlendi” diyen kadın “Orada çözdük ve kanlara kadar boşalarak çıktı. Neden olduğunu bulduk ve onu serbest bıraktık” sözlerini de ekledi.

“Sinirimi içime attığım için karnım şişti, bağırsaklarım düğümlendi” diyen kadın “Orada çözdük ve kanlara kadar boşalarak çıktı. Neden olduğunu bulduk ve onu serbest bıraktık” sözlerini de ekledi.

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