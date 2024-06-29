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Sokak Röpotajında Siyasi İronileriyle Çevresindekilere Akıl Tutulması Yaşatan Emekli Amca

Sokak Röpotajında Siyasi İronileriyle Çevresindekilere Akıl Tutulması Yaşatan Emekli Amca

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 10:50

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Emekli bir vatandaş verdiği sokak röportajında yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Kendisi aslında art arda şakalar yapıyordu ancak anlamayanlar ve destekleyenler oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Dış güçler Amerika, Trump yapıyor hep bu işleri.” diyen adama özellikle arkadaki bir teyzeden sürekli “Evet” diyerek destek geliyordu.

“Dış güçler Amerika, Trump yapıyor hep bu işleri.” diyen adama özellikle arkadaki bir teyzeden sürekli “Evet” diyerek destek geliyordu.

Ekonomi konusuna gelince ise adam telefonunu çıkar şakasını da es geçmedi. Bir vatandaş ise kendisine “Sen buradan bir daire kiralayamazsın” diyince ise adamdan “Porsiyonunu küçült” yanıtı geldi.

Ekonomi konusuna gelince ise adam telefonunu çıkar şakasını da es geçmedi. Bir vatandaş ise kendisine “Sen buradan bir daire kiralayamazsın” diyince ise adamdan “Porsiyonunu küçült” yanıtı geldi.

İşte detaylar 👇

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