Sokak Röpotajında Siyasi İronileriyle Çevresindekilere Akıl Tutulması Yaşatan Emekli Amca

Emekli bir vatandaş verdiği sokak röportajında yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Kendisi aslında art arda şakalar yapıyordu ancak anlamayanlar ve destekleyenler oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Dış güçler Amerika, Trump yapıyor hep bu işleri.” diyen adama özellikle arkadaki bir teyzeden sürekli “Evet” diyerek destek geliyordu.
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Ekonomi konusuna gelince ise adam telefonunu çıkar şakasını da es geçmedi. Bir vatandaş ise kendisine “Sen buradan bir daire kiralayamazsın” diyince ise adamdan “Porsiyonunu küçült” yanıtı geldi.
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