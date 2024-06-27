Görüş Bildir
Haberler
Video
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemin Töreninde Dekan Yardımcısına Tepki: “Helal Olsun Gençlere”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemin Töreninde Dekan Yardımcısına Tepki: “Helal Olsun Gençlere”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 23:51

İçerik Devam Ediyor

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünün yemin töreninde Hipokrat Yemini anında dekan yardımcısı konuşmasında “hastanın cinsel yönelimi’ kısmını sansürledi. Ancak öğrenciler dekan yardımcısının aksine “hastanın cinsel yönelimi” kesidini de okudu. Öğrencilerin bu hareketi sosyal medyada alkışları topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dekan yardımcısı öğrencilere Hipokrat Yemini ettirirken konuşmada yer alan “hastanın cinsel yönelimi” kısmını sansürledi.

Dekan yardımcısı öğrencilere Hipokrat Yemini ettirirken konuşmada yer alan “hastanın cinsel yönelimi” kısmını sansürledi.

Öğrenciler ise ilgili kısmı da okuyarak yeminlerini tamamladı. Öğrencilerin bu hareketi karşısında Dekan Yardımcısı Tuba Gül mezuniyetin ardından yapılacak olan kokteyl etkinliğini iptal etti.

Öğrenciler ise ilgili kısmı da okuyarak yeminlerini tamamladı. Öğrencilerin bu hareketi karşısında Dekan Yardımcısı Tuba Gül mezuniyetin ardından yapılacak olan kokteyl etkinliğini iptal etti.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gandalf Kitty

Yıl olmuş 2024 uğraştığımız ve çözümlemeye çalıştığımız konuların halen bu tür şeyler olması peki? Millete esas yerleştiren azınlığa tepki göstermeyip bunun ... Devamını Gör

kilimcininkoroglu

yıllarca biz dışlandık ötekileştirildik diyen güruh şimdi ya bendensin yada yoksun diye ortalarda geziyor...