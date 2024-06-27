Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemin Töreninde Dekan Yardımcısına Tepki: “Helal Olsun Gençlere”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünün yemin töreninde Hipokrat Yemini anında dekan yardımcısı konuşmasında “hastanın cinsel yönelimi’ kısmını sansürledi. Ancak öğrenciler dekan yardımcısının aksine “hastanın cinsel yönelimi” kesidini de okudu. Öğrencilerin bu hareketi sosyal medyada alkışları topladı.
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Dekan yardımcısı öğrencilere Hipokrat Yemini ettirirken konuşmada yer alan “hastanın cinsel yönelimi” kısmını sansürledi.
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Öğrenciler ise ilgili kısmı da okuyarak yeminlerini tamamladı. Öğrencilerin bu hareketi karşısında Dekan Yardımcısı Tuba Gül mezuniyetin ardından yapılacak olan kokteyl etkinliğini iptal etti.
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