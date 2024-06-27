Diyarbakır’da Havuza Giren Kadınlara Tehdit Yağdı: “Sizin Ağalarınızı Öldürdük Mezarı Belli Değil!”

Babasını Baştan Aşağı Boyayan Kız Çocuğunu Gören Kedinin Dehşete Düşmüş Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

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