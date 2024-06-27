Diyarbakır’da Havuza Giren Kadınlara Tehdit Yağdı: “Sizin Ağalarınızı Öldürdük Mezarı Belli Değil!”

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda sitenin havuzuna girmek isteyen kadınlar, bir şahsın tehditlerine maruz kaldı. Kadınların havuza girmesini istemeyen şahıs balyozla havuza zarar verdi ve ardından gövde gösterisi yaptı.
Kaynak: Mücadele Haber
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Yedi bloklu sitede havuza girmek isteyen kadınları gören şahıs yanlarına gelerek “Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil" dedi.
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“Bakalım hanginizin gücü bize yetiyor, siz kiminle konuşuyorsunuz?” ifadelerini de kullanan şahıs sebebiyle sitede tartışma yaşandı.
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