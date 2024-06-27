Koray Aydın, İYİ Parti'den İstifa Ettiğini Duyurdu! Sosyal Medyadan Veda Mesajı!
Koray Aydın, İYİ Parti'den İstifa Ettiğini Duyurdu! Sosyal Medyadan Veda Mesajı!
İYİ Partili milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
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İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini bir sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
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Koray Aydın, paylaşımında bağımsız milletvekili olarak devam edeceğinin altını çizdi. Aydın'ın istifa ile İYİ Parti'nin vekil sayısı 34'e düştü.
Koray Aydın'ın paylaşımı 👇
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