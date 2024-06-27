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Dikkat Çevirmede Ceza Yazılacak: Eski Ehliyetler İçin Süre Doluyor!

Dikkat Çevirmede Ceza Yazılacak: Eski Ehliyetler İçin Süre Doluyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 15:03

Milyonlarca sürücünün değiştirmesi gereken eski tip ehliyetler için süre daralıyor. Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024. Bu tarihten sonra eski tip ehliyet kullananlara ise ceza kesilecek. 

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Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için geriye artık sadece 6 ay kaldı. Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024.

Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için geriye artık sadece 6 ay kaldı. Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024.

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın 2 bin 610 TL cezası var. Yani 31 Aralık 2024'ten sonra eski ehliyetle trafik çevirmesine girenleri ceza bekliyor.

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın 2 bin 610 TL cezası var. Yani 31 Aralık 2024'ten sonra eski ehliyetle trafik çevirmesine girenleri ceza bekliyor.

Eski ehliyeti yenisi ile değiştirmek için önce sağlık raporu alınıp ardından harçlar yatırılıyor. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınıyor ve başvuru sonrası yeni ehliyet 1 ay içinde adrese kargolanıyor. Tabi bu süreçte bir de 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf isteniyor.

Eski ehliyeti yenisi ile değiştirmek için önce sağlık raporu alınıp ardından harçlar yatırılıyor. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınıyor ve başvuru sonrası yeni ehliyet 1 ay içinde adrese kargolanıyor. Tabi bu süreçte bir de 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf isteniyor.

1 aylık süre için ise sürücülere ehliyet yerine geçen bir evrak veriliyor.

Bu arada söylemeden geçmeyelim yeni ehliyetler de süresiz değil. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl. Tabi bu süre farklı sınıf ehliyetlerde 5 yıla kadar inebiliyor.

Bu arada söylemeden geçmeyelim yeni ehliyetler de süresiz değil. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl. Tabi bu süre farklı sınıf ehliyetlerde 5 yıla kadar inebiliyor.

Halen eski tip kimlik kullananlar için ise herhangi bir değişiklik süresi yok. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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