Dikkat Çevirmede Ceza Yazılacak: Eski Ehliyetler İçin Süre Doluyor!
Dikkat Çevirmede Ceza Yazılacak: Eski Ehliyetler İçin Süre Doluyor!
Milyonlarca sürücünün değiştirmesi gereken eski tip ehliyetler için süre daralıyor. Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024. Bu tarihten sonra eski tip ehliyet kullananlara ise ceza kesilecek.
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Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için geriye artık sadece 6 ay kaldı. Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024.
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Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın 2 bin 610 TL cezası var. Yani 31 Aralık 2024'ten sonra eski ehliyetle trafik çevirmesine girenleri ceza bekliyor.
Eski ehliyeti yenisi ile değiştirmek için önce sağlık raporu alınıp ardından harçlar yatırılıyor. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınıyor ve başvuru sonrası yeni ehliyet 1 ay içinde adrese kargolanıyor. Tabi bu süreçte bir de 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf isteniyor.
Bu arada söylemeden geçmeyelim yeni ehliyetler de süresiz değil. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl. Tabi bu süre farklı sınıf ehliyetlerde 5 yıla kadar inebiliyor.
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