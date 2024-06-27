Öğrenci Değil, Tetikçi: Başından Vurulan Müdür Yardımcısı İçin Dikkat Çeken İddia!
Öğrenci Değil, Tetikçi: Başından Vurulan Müdür Yardımcısı İçin Dikkat Çeken İddia!
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Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, dün otomobilinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu ve hayatını kaybetti.
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Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayın ardından öğrenci cinayeti ihtimali üzerinde durulurken; silahlı saldırının Çoğaç’ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.
Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre, Eğitim Bir-Sen Çayırova İlçe Başkanı Ali Dere, “Herkes tarafından çok sevilen, kimseyle olumsuz anısı olmayan bir öğretmenimiz ve üyemizdi. Cinayeti işleyen kişinin Mahir hocanın görev yaptığı okulun öğrencisi olmadığına dair teyit aldık." dedi.
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