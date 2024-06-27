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Öğrenci Değil, Tetikçi: Başından Vurulan Müdür Yardımcısı İçin Dikkat Çeken İddia!

Öğrenci Değil, Tetikçi: Başından Vurulan Müdür Yardımcısı İçin Dikkat Çeken İddia!

Cinayet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 12:23

Kocaeli’de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, evinin önünde bindiği otomobilinde başından vurularak öldürüldü. Olayın ilk etapta öğrenci cinayeti olduğu sanıldı ancak başka iddialar gündem olmaya başladı.

Kaynak: Hürriyet

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Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, dün otomobilinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu ve hayatını kaybetti.

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, dün otomobilinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu ve hayatını kaybetti.

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından öğrenci cinayeti ihtimali üzerinde durulurken; silahlı saldırının Çoğaç’ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

Olayın ardından öğrenci cinayeti ihtimali üzerinde durulurken; silahlı saldırının Çoğaç’ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre, Eğitim Bir-Sen Çayırova İlçe Başkanı Ali Dere, “Herkes tarafından çok sevilen, kimseyle olumsuz anısı olmayan bir öğretmenimiz ve üyemizdi. Cinayeti işleyen kişinin Mahir hocanın görev yaptığı okulun öğrencisi olmadığına dair teyit aldık." dedi.

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre, Eğitim Bir-Sen Çayırova İlçe Başkanı Ali Dere, “Herkes tarafından çok sevilen, kimseyle olumsuz anısı olmayan bir öğretmenimiz ve üyemizdi. Cinayeti işleyen kişinin Mahir hocanın görev yaptığı okulun öğrencisi olmadığına dair teyit aldık." dedi.

Ali Dere ayrıca, 'Olayın aile husumeti kaynaklı olduğuna ilişkin bilgi bize de geldi. Bir kardeşinin hapiste olduğu öğrendik' dedi. 

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