CHP Lideri Özgür Özel, Suriyeli Sığınmacı Planını Açıkladı: "Aktif Tutum Alacağız"

CHP'nin önde gelen iki isminden peş peşe gelen iki Suriyeli sığınmacı açıklaması dikkatleri bu yöne çekmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, 'Biz Türkiye’de sığınmacıların kalmasını istiyor değiliz. Esad’la görüşmeye gitmek ve Esad’la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız' dedi.

Özel ayrıca 'Toplumun yarısının erken seçim talebi var. 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. 5 yıl tamamlanamaz' çıkışı yaptı.