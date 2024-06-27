CHP Lideri Özgür Özel, Suriyeli Sığınmacı Planını Açıkladı: "Aktif Tutum Alacağız"
CHP Lideri Özgür Özel, Suriyeli Sığınmacı Planını Açıkladı: "Aktif Tutum Alacağız"
CHP'nin önde gelen iki isminden peş peşe gelen iki Suriyeli sığınmacı açıklaması dikkatleri bu yöne çekmeye başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, 'Biz Türkiye’de sığınmacıların kalmasını istiyor değiliz. Esad’la görüşmeye gitmek ve Esad’la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız' dedi.
Özel ayrıca 'Toplumun yarısının erken seçim talebi var. 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. 5 yıl tamamlanamaz' çıkışı yaptı.
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CHP'nin en ağır toplarından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sığınmacı ve yabancı rakamlarına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığı üzerinden hükümete yüklenmişti. İmamoğlu, "Neyi kimden saklıyorlar. Şeffaf olsunlar bu mesele önemli bir meseledir" demişti.
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Türkiye'deki yabancı ve sığınmacılarla ilgili konuya ilişkin bugün gündem olan bir açıklama da CHP lideri Özgür Özel'den geldi.
Özgür Özel, "Avrupa, Türkiye’yi kendisi için bir tür sığınmacı kampı haline getirdi. Avrupa, bizimle böyle bir sözleşme (Geri Kabul Anlaşması) yapamaz. Türkiye’de Erdoğan’ın olmasından memnunlar" ifadelerini kullandı.
Özel, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la birebir görüşme dahil her türlü sorumluluğu alacaklarını belirterek şöyle devam etti:
"Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda ama bunu nefretle ve nefret diliyle yapmak ne Türkiye’ye ne de partimize yakışır.”
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