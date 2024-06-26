Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Muhabire: "Bu Ojeler Ne, Rüyada mıyım?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine soru soran muhabirin 'Nail Art'ını görünce gündem olan bir tepki verdi. Erdoğan, 'Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada, gazeteciler soru sormak istedi. Bu sırada gazeteci Rüya Erkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Erkuş'un 'Nail Art'ını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ne yapacağım ben şimdi; ben mi rüyadayım?" diye sordu.
Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik de, "Hanımlara her şey yakışıyor" cevabını verdi.
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