Konu Kira Olunca Vicdan Sınıfta Kaldı: Engelli Adam ve Ailesi, Polis Eşliğinde Kapının Önüne Kondu!
Konu Kira Olunca Vicdan Sınıfta Kaldı: Engelli Adam ve Ailesi, Polis Eşliğinde Kapının Önüne Kondu!
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Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Uçan kira fiyatlarıyla ilgili Bursa'dan gelen bir haber ise yürekleri yaktı. Bursa'da 3 yıldır oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aileye, ev sahipleri sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirerek kendilerine başka bir ev bulmalarını söyledi.
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Yüzde 89 engeli bulunan 55 yaşındaki Musa Cin ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşi Serap Cin 4 bin 200 lira aylık gelirleri olması sebebiyle bütçelerine uygun evi bir türlü bulamadı.
Kendilerine tanınan sürenin dolmasıyla birlikte polis ile eve gelen ev sahibi ise evi tahliye işlemi başlattı. Çaresiz bir şekilde eşyaları kapılarının önüne sıralayan Cin ailesi sokakta kaldı.
Serap Cin ise yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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