Konu Kira Olunca Vicdan Sınıfta Kaldı: Engelli Adam ve Ailesi, Polis Eşliğinde Kapının Önüne Kondu!

Semtteki kiralar çok fazla artınca ev sahibinin sözleşmeyi yenilememe kararı aldığını söyleyen Musa Cin yaşadıklarını şöyle anlattı:

'1999 yılında felç geçirdim, engelli raporu aldım. Bu evde 3 yıldır oturuyorum. Bin 200 lira kira veriyordum. Sözleşmemiz bitti, yan komşular yabancı uyruklu şahıslara 10 bin liraya kiraya vermiş evlerini.

Öyle olunca ev sahibi de 'kirayı artırmayacağız' demedi, 'biz oturacağız' dedi. Biz de ev aramaya başladık. Fakat bütçemize uygun ev bulmak zor, bizde bulamadık. Sözleşme bitiminden kısa bir süre sonra ise icra memurları ve polis eşliğinde eve geldiler. Eşyalarımı çıkardılar, ben ve eşim sokakta kaldık.

Benim aylık gelirim 4 bin 200 lira, ben bu paralara ev ararken kendimi sokakta buldum.”