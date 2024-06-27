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Konu Kira Olunca Vicdan Sınıfta Kaldı: Engelli Adam ve Ailesi, Polis Eşliğinde Kapının Önüne Kondu!

Konu Kira Olunca Vicdan Sınıfta Kaldı: Engelli Adam ve Ailesi, Polis Eşliğinde Kapının Önüne Kondu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 10:33

Bursa'da oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aile, bölgede yükselen kira fiyatları nedeniyle bir anda kendini kapının önünde buldu. Eşyaları ile birlikte sokakta kalan aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

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Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Uçan kira fiyatlarıyla ilgili Bursa'dan gelen bir haber ise yürekleri yaktı. Bursa'da 3 yıldır oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aileye, ev sahipleri sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirerek kendilerine başka bir ev bulmalarını söyledi.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Uçan kira fiyatlarıyla ilgili Bursa'dan gelen bir haber ise yürekleri yaktı. Bursa'da 3 yıldır oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aileye, ev sahipleri sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirerek kendilerine başka bir ev bulmalarını söyledi.

Kiracı aile ise hemen bütçesine uygun ev aramaya başladı.

Yüzde 89 engeli bulunan 55 yaşındaki Musa Cin ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşi Serap Cin 4 bin 200 lira aylık gelirleri olması sebebiyle bütçelerine uygun evi bir türlü bulamadı.

Yüzde 89 engeli bulunan 55 yaşındaki Musa Cin ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşi Serap Cin 4 bin 200 lira aylık gelirleri olması sebebiyle bütçelerine uygun evi bir türlü bulamadı.

Kendilerine tanınan sürenin dolmasıyla birlikte polis ile eve gelen ev sahibi ise evi tahliye işlemi başlattı. Çaresiz bir şekilde eşyaları kapılarının önüne sıralayan Cin ailesi sokakta kaldı.

Kendilerine tanınan sürenin dolmasıyla birlikte polis ile eve gelen ev sahibi ise evi tahliye işlemi başlattı. Çaresiz bir şekilde eşyaları kapılarının önüne sıralayan Cin ailesi sokakta kaldı.

Semtteki kiralar çok fazla artınca ev sahibinin sözleşmeyi yenilememe kararı aldığını söyleyen Musa Cin yaşadıklarını şöyle anlattı: 

'1999 yılında felç geçirdim, engelli raporu aldım. Bu evde 3 yıldır oturuyorum. Bin 200 lira kira veriyordum. Sözleşmemiz bitti, yan komşular yabancı uyruklu şahıslara 10 bin liraya kiraya vermiş evlerini. 

Öyle olunca ev sahibi de 'kirayı artırmayacağız' demedi, 'biz oturacağız' dedi. Biz de ev aramaya başladık. Fakat bütçemize uygun ev bulmak zor, bizde bulamadık. Sözleşme bitiminden kısa bir süre sonra ise icra memurları ve polis eşliğinde eve geldiler. Eşyalarımı çıkardılar, ben ve eşim sokakta kaldık. 

Benim aylık gelirim 4 bin 200 lira, ben bu paralara ev ararken kendimi sokakta buldum.” 

Serap Cin ise yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Serap Cin ise yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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