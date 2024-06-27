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Otomobil Satışlarında 6 Ay, 6 Bin Kilometre Şartı Uzatıldı!

Otomobil Satışlarında 6 Ay, 6 Bin Kilometre Şartı Uzatıldı!

otomobil
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 09:38

Ticaret Bakanlığı, otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

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Sıfır alınan araçların 6 ay ve 6 bin kilometreden önce satışını engelleyen düzenleme, otomobil piyasasında spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak için hayata geçirilmişti.

Sıfır alınan araçların 6 ay ve 6 bin kilometreden önce satışını engelleyen düzenleme, otomobil piyasasında spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak için hayata geçirilmişti.

Düzenleme ile ikinci el araçların sıfır fiyatından yüksek bir şekilde ilana koyulması da yasaklanmıştı.

Düzenleme ile ikinci el araçların sıfır fiyatından yüksek bir şekilde ilana koyulması da yasaklanmıştı.

Araç fiyatlarının sürekli yükselmesinden dolayı sıfır olarak alınan bir aracın ikinci el fiyatı, belirli bir süre sonra sıfır fiyatının üzerine çıkabiliyordu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayii ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayii ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

 

Açıklamada şu ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir."

Açıklamada şu ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir."

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