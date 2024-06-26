ORC Araştırmasında Dikkat Çeken Sonuçlar: Ekonomi Düzelir mi?
ORC Araştırmasında Dikkat Çeken Sonuçlar: Ekonomi Düzelir mi?
ORC Araştırma, Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça dikkat çeken bir anket yaptı. Vatandaşlara, 'Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?' sorusunun yöneltildiği ankette ezici çoğunluk 'Hayır' yanıtını verdi.
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Türkiye'de ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesiyle birlikte gerçekçi politikalara dönüş yaşanmış ve ekonomik göstergelerde iyileşme ortaya çıkmıştı.
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ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu. Ankette vatandaşlara, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleyeceğini düşünmediğini söyledi. Yüzde 20,6 bu soruya evet yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.
ORC'nin Türk ekonomisine ilişkin ankette genel görünüm 👇
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