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Merkez Bankası, Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yine Pas Geçildi!

Merkez Bankası, Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yine Pas Geçildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 14:00 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 14:19

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını açıkladı. Politika faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit kaldı. 

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Faiz kararı öncesi beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi.

Faiz kararı öncesi beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi.

Kararla birlikte mevcut politika faiz oranı yine yüzde 50 seviyesinde kaldı. Böylece banka, üst üst üçüncü toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.

Kararla birlikte mevcut politika faiz oranı yine yüzde 50 seviyesinde kaldı. Böylece banka, üst üst üçüncü toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, aylık enflasyondaki zayıflama eğiliminin mayıs ayında kesintiye uğradığı belirtildi. Likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini bildiren banka, sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurguladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, aylık enflasyondaki zayıflama eğiliminin mayıs ayında kesintiye uğradığı belirtildi. Likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini bildiren banka, sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, daha önce enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar politika faizinin yüzde 50 seviyesinde bırakılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası, daha önce enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar politika faizinin yüzde 50 seviyesinde bırakılacağını duyurmuştu.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirveyi gördü. Haziran ayından itibaren ise düşüş bekleniyor. 

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