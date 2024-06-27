Fındık Bahçesine Uyuşturucu Ekmişlerdi: Mahkemede İlginç Savunma

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir bahçeye esrarın ham maddesi olarak geçen Hint keneviri eken 4 sanık bugün hakim karşısın çıktı. Tutuklu sanıklardan S.D., “Ekimi uyuşturucu satıcılarıyla muhattap olmamak için yaptık. Hepsini biz içiyoruz” diyerek savunma yaptı. Savcının en az 20 yıl hapis cezası istediği sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı ve mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.