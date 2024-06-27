Fındık Bahçesine Uyuşturucu Ekmişlerdi: Mahkemede İlginç Savunma
Fındık Bahçesine Uyuşturucu Ekmişlerdi: Mahkemede İlginç Savunma
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir bahçeye esrarın ham maddesi olarak geçen Hint keneviri eken 4 sanık bugün hakim karşısın çıktı. Tutuklu sanıklardan S.D., “Ekimi uyuşturucu satıcılarıyla muhattap olmamak için yaptık. Hepsini biz içiyoruz” diyerek savunma yaptı. Savcının en az 20 yıl hapis cezası istediği sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı ve mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’inde görülen bir davada tutuklu sanıkların yaptığı ilginç savunma gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen sene eylül ayında İzmit'teki bir bağ evine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 11 kök ekili Hint keneviri ile ikametlerde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilmişti. Olaya ilişkin E.E., S.D., S.A. ve E.E. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E. ile S.D. tutuklanırken, E.E. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmeyen tutuklu sanık S.D., "Esrar maddesi kullanırım. Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için tutuklu sanık E.E. ile fındıklığına Hint keneviri ektik. Sadece 6 kök ektik. Satmak gibi niyetimiz yoktu, içimliğimizi çıkarmak için böyle bir şey yaptık.” dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların ortak hareket edip, üzerlerine atılan suçu işlediklerine kanaat getirerek, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın