İzmir’in Seçil Erzan’ı! Banka Şube Müdürü 5 Kişiyi 300 Milyon TL Dolandırdı!

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığı görevini de yürüten bir bankanın şube müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili MASAK tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.