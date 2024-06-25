35 Bin TL Maaşla Düzenli İlişki Yapılamayacağını Söyleyen Kadın Gündem Oldu: “Mecbur Tek Gecelik Takılacak”

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35 bin TL maaş alanlar için “Ne yapacak bu çocuklar? Mecbur barda tanıştığı kızlarla tek gecelik takılacak, sonra bay bay.” şeklinde konuştu.
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Ardından ise “Hangi kız sizinle sürekli sahilde simit yiyecek? Hayallerle yaşayanı gerçekler becerir. (…) Bu gidişle ülkenin yarısı evde kalacak.” dedi.
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Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi. 👇
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