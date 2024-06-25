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35 Bin TL Maaşla Düzenli İlişki Yapılamayacağını Söyleyen Kadın Gündem Oldu: “Mecbur Tek Gecelik Takılacak”

35 Bin TL Maaşla Düzenli İlişki Yapılamayacağını Söyleyen Kadın Gündem Oldu: “Mecbur Tek Gecelik Takılacak”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 19:08

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@nur_esinn adlı TikTok hesabından ilişkiler hakkında paylaşımlar yapan içerik üreticisi “35 bin maaşla nasıl düzenli bir ilişki yaşayayım” notuyla paylaştığı videosuyla viral oldu. Kimi izleyiciler hak verirken kimi izleyiciler ise tepki gösterdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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35 bin TL maaş alanlar için “Ne yapacak bu çocuklar? Mecbur barda tanıştığı kızlarla tek gecelik takılacak, sonra bay bay.” şeklinde konuştu.

35 bin TL maaş alanlar için “Ne yapacak bu çocuklar? Mecbur barda tanıştığı kızlarla tek gecelik takılacak, sonra bay bay.” şeklinde konuştu.

Ardından ise “Hangi kız sizinle sürekli sahilde simit yiyecek? Hayallerle yaşayanı gerçekler becerir. (…) Bu gidişle ülkenin yarısı evde kalacak.” dedi.

Ardından ise “Hangi kız sizinle sürekli sahilde simit yiyecek? Hayallerle yaşayanı gerçekler becerir. (…) Bu gidişle ülkenin yarısı evde kalacak.” dedi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi. 👇

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