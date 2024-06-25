35 Bin TL Maaşla Düzenli İlişki Yapılamayacağını Söyleyen Kadın Gündem Oldu: “Mecbur Tek Gecelik Takılacak”

@nur_esinn adlı TikTok hesabından ilişkiler hakkında paylaşımlar yapan içerik üreticisi “35 bin maaşla nasıl düzenli bir ilişki yaşayayım” notuyla paylaştığı videosuyla viral oldu. Kimi izleyiciler hak verirken kimi izleyiciler ise tepki gösterdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.