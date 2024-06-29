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Femen Fransa Üyeleri Seçim Öncesi Tepki Göstermek İçin Çıplak Eylem Yaptı

Femen Fransa Üyeleri Seçim Öncesi Tepki Göstermek İçin Çıplak Eylem Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 14:28

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Uluslararası feminist hareket Femen’in Fransız üyeleri Paris’te bir eylem gerçekleştirdi. Yarın yapılacak olan seçim için ses getirmek ve tepkilerini göstermek isteyen kadınlar Eyfel Kulesi’nin önünde temizlik malzemeleriyle birlikte bir araya geldi.

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Fransa’da yarın erken genel seçim gerçekleşecek. Eyfel Kulesi’nin önünde bir araya gelen Feminist bir grup kadın da göçmen karşıtı milliyetçi partiye karşı çıplak halde eylem gerçekleştirdi.

Fransa’da yarın erken genel seçim gerçekleşecek. Eyfel Kulesi’nin önünde bir araya gelen Feminist bir grup kadın da göçmen karşıtı milliyetçi partiye karşı çıplak halde eylem gerçekleştirdi.

Temizlik malzemeleriyle aşırı sağa karşı eylem yapan grup röportajda "Kadın hakları tehlikede; ırkçılık, antisemitizm ve genel olarak nefret artacak, tepki vermenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Temizlik malzemeleriyle aşırı sağa karşı eylem yapan grup röportajda "Kadın hakları tehlikede; ırkçılık, antisemitizm ve genel olarak nefret artacak, tepki vermenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

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