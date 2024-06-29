Femen Fransa Üyeleri Seçim Öncesi Tepki Göstermek İçin Çıplak Eylem Yaptı

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Fransa’da yarın erken genel seçim gerçekleşecek. Eyfel Kulesi’nin önünde bir araya gelen Feminist bir grup kadın da göçmen karşıtı milliyetçi partiye karşı çıplak halde eylem gerçekleştirdi.
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Temizlik malzemeleriyle aşırı sağa karşı eylem yapan grup röportajda "Kadın hakları tehlikede; ırkçılık, antisemitizm ve genel olarak nefret artacak, tepki vermenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.
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