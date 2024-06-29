Aylık 6 Bin TL Kazancıyla Sokakta Yaşayan Adam Röportajıyla Gündemde: “Allah’a Çok Şükür Huzurum Yerinde”

Sokak Kedisi YouTube kanalı sorular sormak, vatandaşlarla konuşmak üzere sokak sokak gezdi ve mikrofon uzattı. Röportaj verenler arasında bir vatandaş günlük 100-200 TL kazandığını ve aylık 6 bin TL ile geçindiğini anlattı.
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“Allah’a çok şükür huzurum yerinde” diyen vatandaşın tepkileri muhabiri şaşırttı.
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“Ekmeğim var, suyum var, en azından evim yok buna şükür” ifadelerinin ardından ise muhabir “İnsanlar artık akli dengesini kaybetmiş durumda.” dedi.
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