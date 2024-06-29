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Aylık 6 Bin TL Kazancıyla Sokakta Yaşayan Adam Röportajıyla Gündemde: “Allah’a Çok Şükür Huzurum Yerinde”

Aylık 6 Bin TL Kazancıyla Sokakta Yaşayan Adam Röportajıyla Gündemde: “Allah’a Çok Şükür Huzurum Yerinde”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 14:41

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Sokak Kedisi YouTube kanalı sorular sormak, vatandaşlarla konuşmak üzere sokak sokak gezdi ve mikrofon uzattı. Röportaj verenler arasında bir vatandaş günlük 100-200 TL kazandığını ve aylık 6 bin TL ile geçindiğini anlattı.

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“Allah’a çok şükür huzurum yerinde” diyen vatandaşın tepkileri muhabiri şaşırttı.

“Allah’a çok şükür huzurum yerinde” diyen vatandaşın tepkileri muhabiri şaşırttı.

“Ekmeğim var, suyum var, en azından evim yok buna şükür” ifadelerinin ardından ise muhabir “İnsanlar artık akli dengesini kaybetmiş durumda.” dedi.

“Ekmeğim var, suyum var, en azından evim yok buna şükür” ifadelerinin ardından ise muhabir “İnsanlar artık akli dengesini kaybetmiş durumda.” dedi.

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