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Renk Körlüğü Olan Küçük Çocuğun Özel Bir Gözlük Takarak Renklerle Tanıştığı An Tebessüm Ettirdi

Renk Körlüğü Olan Küçük Çocuğun Özel Bir Gözlük Takarak Renklerle Tanıştığı An Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 10:21

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Renk körlüğü yaşayanlar için özel üretilen bir tür gözlük sayesinde kişilerin renklerle tanışması mümkün olabiliyor. Bir erkek çocuğunun okulda renk körlüğü için verilen gözlüğü denediği anların sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte ise hepimiz onun yaşadığı duyguları paylaştık.

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Gözlüğü taktıktan sonra ilk kez tüm renkleri gören çocuk yaşadığı mutlulukla gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözlüğü taktıktan sonra ilk kez tüm renkleri gören çocuk yaşadığı mutlulukla gözyaşlarına hakim olamadı.

Heyecanı da yüzüne yansımıştı. Yanındakilere sarılarak onları da duygularına ortak eden çocuk bizleri de derinden etkiledi.

Heyecanı da yüzüne yansımıştı. Yanındakilere sarılarak onları da duygularına ortak eden çocuk bizleri de derinden etkiledi.

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