Renk Körlüğü Olan Küçük Çocuğun Özel Bir Gözlük Takarak Renklerle Tanıştığı An Tebessüm Ettirdi

Renk körlüğü yaşayanlar için özel üretilen bir tür gözlük sayesinde kişilerin renklerle tanışması mümkün olabiliyor. Bir erkek çocuğunun okulda renk körlüğü için verilen gözlüğü denediği anların sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte ise hepimiz onun yaşadığı duyguları paylaştık.