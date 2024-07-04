Merih Demiral’ın Bozkurt İşareti Sonrası Almanya’dan Türkiye’ye Büyükelçi Misillemesi
Merih Demiral’ın Bozkurt İşareti Sonrası Almanya’dan Türkiye’ye Büyükelçi Misillemesi
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Milli futbolcumuz Merih Demiral, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maç sonrası ‘bozkurt’ selamı vermişti.
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UEFA soruşturma başlatırken olay hem Türkiye’de hem Almanya ile Türkiye arasında tartışmalara neden olmuştu.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili olarak şunları “Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok” demişti.
Dışişleri Bakanlığı bu sözlere yanıt olarak ‘Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her ‘bozkurt’ işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilmediği ve ‘bozkurt’ işaretinin Almanya’da yasaklı bir simge olmadığı’nı belirtmişti.
Türkiye Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u dışişleri bakanlığına çağırarak ‘yabancı düşmanlığı’ yapıldığı eleştirisinde bulundu.
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DW Türkçe‘de yer alan habere göre Almanya da bu adıma misilleme olarak Türkiye’nin Berlin büyükelçisini dışişlerine çağırdı.
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