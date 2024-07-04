Merih Demiral’ın Bozkurt İşareti Sonrası Almanya’dan Türkiye’ye Büyükelçi Misillemesi

Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya galibiyetinden sonra yaptığı ‘bozkurt’ işaretinin diplomatik yansımaları devam ediyor. Türkiye’nin Almanya’nın Ankara Büyükelçisini Dışişlerine çağırmasınsın sonra şimdi de Almanya da Türkiye’nin Berlin büyükelçisini Dışişlerine çağırdı.