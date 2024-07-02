Merih Demiral’ın Efsane Golünün Tribünden Kayda Alındığı Görüntülerle O Anları Resmen Yaşadık!

Bugün Türkiye ile Avusturya arasında gerçekleşen Euro 2024 maçı için takımlar Almanya’nın Leipzig şehrinde bir araya geldi. Maça başlar başlamaz gol atan Merih Demiral hepimizin heyecanını ikiye katlarken o gol anı tribünden de kayda geçti.
Kaynak: Ersel Yıldırım
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Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım olacaklardan habersiz bir şekilde kaydı başlatmış ve Leipzig’de yaşanan muhteşem atmosferi ölümsüzleştirmişti.
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Tam o esnasa maçın ilk dakikasında Merih Demiral’dan gol gelince yaşananlar hepimizi etkisi altına aldı.
İşte o anlar 👇
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