Görüş Bildir
Haberler
Video
Arda Güler’den Maça Saatler Kala Paylaşım Geldi: “Bize İnanmaya Devam Etsinler!”

Arda Güler’den Maça Saatler Kala Paylaşım Geldi: “Bize İnanmaya Devam Etsinler!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 17:03

İçerik Devam Ediyor

Bu akşam saat 22.00’da Almanya’nın Leipzig kentinde karşılaşacak olan Türkiye ile Avusturya maçı için heyecanlar dorukta. A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Arda Güler de Instagram hesabından futbolseverlere bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son 16 turu için konuşan Güler, “Bize inanmaya devam etsinler. İyi günlerimiz olabilir, kötü günlerimiz olabilir ama futbolseverlerin desteğiyle biz daha da güçlüyüz.” dedi.

Son 16 turu için konuşan Güler, “Bize inanmaya devam etsinler. İyi günlerimiz olabilir, kötü günlerimiz olabilir ama futbolseverlerin desteğiyle biz daha da güçlüyüz.” dedi.

“Biz de futbolseverleri mutlu edebilmek için her şeyimizi verip çok iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz.” sözlerini de ekledi.

“Biz de futbolseverleri mutlu edebilmek için her şeyimizi verip çok iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz.” sözlerini de ekledi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın