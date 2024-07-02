Arda Güler’den Maça Saatler Kala Paylaşım Geldi: “Bize İnanmaya Devam Etsinler!”

Bu akşam saat 22.00’da Almanya’nın Leipzig kentinde karşılaşacak olan Türkiye ile Avusturya maçı için heyecanlar dorukta. A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Arda Güler de Instagram hesabından futbolseverlere bir paylaşım yaptı.
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Son 16 turu için konuşan Güler, “Bize inanmaya devam etsinler. İyi günlerimiz olabilir, kötü günlerimiz olabilir ama futbolseverlerin desteğiyle biz daha da güçlüyüz.” dedi.
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“Biz de futbolseverleri mutlu edebilmek için her şeyimizi verip çok iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz.” sözlerini de ekledi.
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