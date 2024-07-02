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Türkiye-Avusturya Karşılaşmasını Heyecanla Bekleyen Arda Güler’in Babası ve Dedesi Duygularını Paylaştı

Türkiye-Avusturya Karşılaşmasını Heyecanla Bekleyen Arda Güler’in Babası ve Dedesi Duygularını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 16:41

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Euro 2024 karşılaşmalarında bugün saat 22.00’da Türkiye ile Avusturya sahada buluşacak. Almanya’nın Leipzig şehrinde oynanacak maç için Türk taraftarlar maçı coşkuyla bekliyor. Başarılı oyuncumuz Arda Güler’in babası ve dedesi de coşkuyu paylaşanlar arasında.

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Leipzig şehrinden canlı yayında olan Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul, Arda Güler’in babası ve dedesiyle karşılaşınca duygularını ve düşüncelerini öğrenmek için mikrofon uzattı.

Leipzig şehrinden canlı yayında olan Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul, Arda Güler’in babası ve dedesiyle karşılaşınca duygularını ve düşüncelerini öğrenmek için mikrofon uzattı.

Güler’in babası galibiyetin bizde olacağını hissettiğini aktarırken dedesi de umutlu olduğunu dile getirdi.

Güler’in babası galibiyetin bizde olacağını hissettiğini aktarırken dedesi de umutlu olduğunu dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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