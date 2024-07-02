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Karizmasıyla Yerli Yabancı Herkesin Gönlünü Çelen Başarılı Futbolcumuz Kenan Yıldız'ı Mercek Altına Alıyoruz

Karizmasıyla Yerli Yabancı Herkesin Gönlünü Çelen Başarılı Futbolcumuz Kenan Yıldız'ı Mercek Altına Alıyoruz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.07.2024 - 14:02

A Milli Futbol Takımımızın her bir oyuncusu çok değerli. Özellikle bu sene, genç yıldızlarımız bir hayli dikkat çekmeyi başardı. Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ın adını sosyal medyada görmediğimiz bir gün dahi yok!

Peki Kenan Yıldız'ı daha yakından tanımak istemez miydiniz?

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A Milli Futbol Takımımızın yükselen genç yıldızlarından biri: Kenan Yıldız!

A Milli Futbol Takımımızın yükselen genç yıldızlarından biri: Kenan Yıldız!

Son zamanlarda özellikle Kenan Yıldız'a dair pek çok paylaşım görmüş olabilirsiniz. Kendisi hem karizması hem de başarısıyla bu sıralar herkesin dilinde. Haliyle internette en çok da 'Kenan Yıldız Kimdir?' araştırması yapılıyor. 

Peki gönüllerimize taht kuran Kenan Yıldız kimdir? 👇🏻

Kenan Yıldız, 2005 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Kenan Yıldız'ın annesi Alman, babası ise Türk. 

Henüz 5 yaşındayken futbolla ilgilenmeye başlayan Kenan Yıldız, adım adım profesyonelliğe ilerledi.

Kenan Yıldız, ilk olarak doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'da başladı futbola.

Kenan Yıldız, ilk olarak doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'da başladı futbola.

İki yıl boyunca Jahn Regensburg'da forma giyen Kenan Yıldız, 2012 yılında Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Kenan Yıldız, Bayern Münih'teki kariyerine 10 yıl boyunca devam ederek 2022 yılına dek formalarını giydi.

Henüz 7 yaşındayken Bayern Münih altyapısına giren Kenan Yıldız, takım kaptanlığı da yaparak toplamda 20 maça çıktı.

Henüz 7 yaşındayken Bayern Münih altyapısına giren Kenan Yıldız, takım kaptanlığı da yaparak toplamda 20 maça çıktı.

Temmuz 2022'ye dek Bayern Münih'te forma giyen yıldız isim, 20 maçta 6 gol ve 8 asiste imza attı.

Kenan Yıldız Hangi Takımda?

Kenan Yıldız Hangi Takımda?

Bayern Münih'le anlaşması 2022 yılında sonlanan Kenan Yıldız için Barcelona ve Juventus harekete geçti.

Kenan Yıldız, 12 Temmuz'da Juventus ile sözleşme imzaladı. U-19'larda oynayan Kenan yıldız, Juventus Next Gen'e çağırılarak ilk profesyonel maçına çıktı.

Juventus'da oynayan Kenan Yıldız, ilk profesyonel maçında 61. dakikada oyuna alındı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ilk Serie A maçına ise 20 Ağustos 2023 tarihinde çıktı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ilk Serie A maçına ise 20 Ağustos 2023 tarihinde çıktı.

Juventus A takımı için ilk maçına 23 Aralık 2023 tarihinde çıkan Yıldız, Frosinone karşısında açılış golüne imzasını attı. 

Bu golle 18 yaş 233 günlükken kulübün Serie A'daki en genç yabancı golcüsü olan Kenan Yıldız, sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzatmış oldu.

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İngiliz The Guardian gazetesi tarafından 2005 yılında doğan en iyi futbolcular arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın Milli Takım kariyeri de 2022 yılında başladı

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından 2005 yılında doğan en iyi futbolcular arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın Milli Takım kariyeri de 2022 yılında başladı

Türkiye U17 ve Türkiye U21 millî takımının formalarını giyen Kenan Yıldız ilk olarak 27 Eylül 2022'de Gürcistan U21 karşısında 28 dakika oynayarak milli takım forması giydi. 

Türkiye A Milli Takım'a çağırılan Kenan Yıldız, Ekim 2023'te, Hırvatistan ve Letonya'ya karşı iki UEFA Euro 2024 eleme maçında yer aldı.

18 Kasım'da Türkiye formasıyla maça çıkan Yıldız, Berlin'de ilk uluslararası golüne de imza attı.

Kenan Yıldız genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve boyuyla rakiplerine de fark atıyor.

Kenan Yıldız genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve boyuyla rakiplerine de fark atıyor.

1.85 boyunda ve 75 kilogram olan Kenan Yıldız, güçlü fiziğiyle de pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Kenan Yıldız Sosyal Medya Hesapları

Kenan Yıldız Sosyal Medya Hesapları

Kenan Yıldız, resmi Instagram hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Güncel olarak 1.7 milyon takipçiye sahip olan genç ismin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Kenan Yıldız'ın resmi Instagram hesabı: Kenan Yıldız

Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Var mı?

Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Var mı?

Kenan Yıldız'ın aşk hayatına dair geçtiğimiz aylarda bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın, dünyaca ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Madison Beer ile beraber olduğu iddia edildi. 

Ancak Kenan Yıldız ve Madison Beer arasındaki ilişkiye dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

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