Karizmasıyla Yerli Yabancı Herkesin Gönlünü Çelen Başarılı Futbolcumuz Kenan Yıldız'ı Mercek Altına Alıyoruz
Karizmasıyla Yerli Yabancı Herkesin Gönlünü Çelen Başarılı Futbolcumuz Kenan Yıldız'ı Mercek Altına Alıyoruz
A Milli Futbol Takımımızın her bir oyuncusu çok değerli. Özellikle bu sene, genç yıldızlarımız bir hayli dikkat çekmeyi başardı. Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ın adını sosyal medyada görmediğimiz bir gün dahi yok!
Peki Kenan Yıldız'ı daha yakından tanımak istemez miydiniz?
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A Milli Futbol Takımımızın yükselen genç yıldızlarından biri: Kenan Yıldız!
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Kenan Yıldız, ilk olarak doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'da başladı futbola.
Henüz 7 yaşındayken Bayern Münih altyapısına giren Kenan Yıldız, takım kaptanlığı da yaparak toplamda 20 maça çıktı.
Kenan Yıldız Hangi Takımda?
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ilk Serie A maçına ise 20 Ağustos 2023 tarihinde çıktı.
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İngiliz The Guardian gazetesi tarafından 2005 yılında doğan en iyi futbolcular arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın Milli Takım kariyeri de 2022 yılında başladı
Kenan Yıldız genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve boyuyla rakiplerine de fark atıyor.
Kenan Yıldız Sosyal Medya Hesapları
Kenan Yıldız'ın Sevgilisi Var mı?
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