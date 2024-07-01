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Slovenya Maçında Penaltı Kaçıran Cristiano Ronaldo Hüngür Hüngür Ağladı

Slovenya Maçında Penaltı Kaçıran Cristiano Ronaldo Hüngür Hüngür Ağladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 00:30

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Slovenya maçında kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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EURO 2024 Son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi. 90 dakikada gol sesi çıkmadı.

EURO 2024 Son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi. 90 dakikada gol sesi çıkmadı.

Uzatmalara giden maçın 105. dakikasında Portekiz, penaltı kazandı.

Uzatmalara giden maçın 105. dakikasında Portekiz, penaltı kazandı.

Ronaldo, fırsattan yararlanamadı. Portekizli, pozisyondan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Ronaldo, fırsattan yararlanamadı. Portekizli, pozisyondan sonra gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar 👇

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