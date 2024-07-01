Slovenya Maçında Penaltı Kaçıran Cristiano Ronaldo Hüngür Hüngür Ağladı
Slovenya Maçında Penaltı Kaçıran Cristiano Ronaldo Hüngür Hüngür Ağladı
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Slovenya maçında kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
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EURO 2024 Son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi. 90 dakikada gol sesi çıkmadı.
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Uzatmalara giden maçın 105. dakikasında Portekiz, penaltı kazandı.
Ronaldo, fırsattan yararlanamadı. Portekizli, pozisyondan sonra gözyaşlarına boğuldu.
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