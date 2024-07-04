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Fatih Altaylı'dan Merih Demiral Açıklaması: "Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizinde Tek Kelime Duymadık"

Fatih Altaylı'dan Merih Demiral Açıklaması: "Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizinde Tek Kelime Duymadık"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 11:11

Gazeteci Fatih Altaylı, Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından başlatılan soruşturulma hakkında konuştu. Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan 'Atatürk' krizini hatırlattı ve şunları söyledi: 'Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin; Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık be Merih.' 

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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti ile sevinen Merih Demiral hakkında, "uygunsuz davranış" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

UEFA, Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti ile sevinen Merih Demiral hakkında, "uygunsuz davranış" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan 'Atatürk' krizini hatırlatan Altaylı, "Bak Merih'i severim. Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin; Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık be Merih" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan 'Atatürk' krizini hatırlatan Altaylı, "Bak Merih'i severim. Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin; Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık be Merih" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

UEFA'ya "sana ne" diyerek tepki gösteren Altaylı şöyle devam etti: 👇

UEFA'ya "sana ne" diyerek tepki gösteren Altaylı şöyle devam etti: 👇

“Yahu kardeşim ırkçılığın bütün Avrupa futbolunda dibine vurulmuş. İngiltere'de futbolcular hüngür hüngür ağlıyorlar. 

İspanya Ligi'nde Vinicius Junior'a yapılanlardan adam illallah demiş. İtalya'da keza öyle. 

Lazio neredeyse Mussolini dönemi faşizmini yeniden canlandıracak kadar faşist bir kulüp gibi organize olmuş. 

UEFA'nın bütün işleri bitmiş, ne bir olay var ne bir şey, çocuk sadece Bozkurt selamı yapmış. Sanane! 

Bizim içerideki tartışma ayrı bir boyut ama konunun UEFA tarafından ele alınış biçimi son derece yanlış. 

Alman bakanın söylemini, UEFA'nın soruşturmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum.'

"Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be! Daha son seçimleriniz ortada. Merih Demiral, 'Ergenekon bir Türk destanıdır, bunu kastettim' dese ne olacak! Saçmasapan bir şey."

"Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be! Daha son seçimleriniz ortada. Merih Demiral, 'Ergenekon bir Türk destanıdır, bunu kastettim' dese ne olacak! Saçmasapan bir şey."

'Avrupa eğer faşizmden, ırkçılıktan bahsedecekse önce kendi ayıbını örtsün, dönsün kendi poposunu örtsün önce. 

Hepsi açıkta çünkü. Avrupa'daki tüm Afrika kökenli futbolcuların neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Yapılmadık ırkçılık kalmadı. Onlarda neredesin UEFA!'

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