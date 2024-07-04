Fatih Altaylı'dan Merih Demiral Açıklaması: "Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizinde Tek Kelime Duymadık"

“Yahu kardeşim ırkçılığın bütün Avrupa futbolunda dibine vurulmuş. İngiltere'de futbolcular hüngür hüngür ağlıyorlar.

İspanya Ligi'nde Vinicius Junior'a yapılanlardan adam illallah demiş. İtalya'da keza öyle.

Lazio neredeyse Mussolini dönemi faşizmini yeniden canlandıracak kadar faşist bir kulüp gibi organize olmuş.

UEFA'nın bütün işleri bitmiş, ne bir olay var ne bir şey, çocuk sadece Bozkurt selamı yapmış. Sanane!

Bizim içerideki tartışma ayrı bir boyut ama konunun UEFA tarafından ele alınış biçimi son derece yanlış.

Alman bakanın söylemini, UEFA'nın soruşturmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum.'