Fatih Altaylı'dan Merih Demiral Açıklaması: "Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizinde Tek Kelime Duymadık"
Fatih Altaylı'dan Merih Demiral Açıklaması: "Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizinde Tek Kelime Duymadık"
Gazeteci Fatih Altaylı, Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından başlatılan soruşturulma hakkında konuştu. Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan 'Atatürk' krizini hatırlattı ve şunları söyledi: 'Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin; Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık be Merih.'
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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti ile sevinen Merih Demiral hakkında, "uygunsuz davranış" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
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Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan 'Atatürk' krizini hatırlatan Altaylı, "Bak Merih'i severim. Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin; Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık be Merih" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.
UEFA'ya "sana ne" diyerek tepki gösteren Altaylı şöyle devam etti: 👇
"Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be! Daha son seçimleriniz ortada. Merih Demiral, 'Ergenekon bir Türk destanıdır, bunu kastettim' dese ne olacak! Saçmasapan bir şey."
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