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Cumhurbaşkanı Erdoğan Programını İptal Etti: Milli Maç İçin Almanya’ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Programını İptal Etti: Milli Maç İçin Almanya’ya Gidecek

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal ederek, 6 Temmuz Cumartesi Almanya’da oynanacak Türkiye-Hollanda maçına gitmeye karar verdi.

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A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale kalmaya hak kazanmıştı.

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale kalmaya hak kazanmıştı.

Milli Takım, çeyrek finalde ise 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

Milli Takım, çeyrek finalde ise 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.

Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

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mamamia

Maçı kaybedioz yani :(

Malum Şahıs

hollanda ya 500 tl basıldı

selin

hangi tarafi desteklicekmis