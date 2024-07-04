Cumhurbaşkanı Erdoğan Programını İptal Etti: Milli Maç İçin Almanya’ya Gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Programını İptal Etti: Milli Maç İçin Almanya’ya Gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal ederek, 6 Temmuz Cumartesi Almanya’da oynanacak Türkiye-Hollanda maçına gitmeye karar verdi.
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A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale kalmaya hak kazanmıştı.
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Milli Takım, çeyrek finalde ise 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.
Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
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Maçı kaybedioz yani :(
hollanda ya 500 tl basıldı
hangi tarafi desteklicekmis