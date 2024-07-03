Tesadüfün Bu Kadarı: Milli Takımın Öne Çıkan İsimlerinin Burçlarını Biliyor musunuz?

A Milli Futbol Takımımız büyük bir başarıyla finale doğru adım adım ilerliyor. Maçlarda yüreğimiz resmen ağzımıza gelirken her bir futbolcumuzla da gurur duyuyoruz. Peki maçlarda önce çıkan yıldız isimlerin burçlarını hiç merak etmiş miydiniz?

Bakalım bu kadar başarılı isimler hangi burçtan çıkmış!