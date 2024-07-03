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Tesadüfün Bu Kadarı: Milli Takımın Öne Çıkan İsimlerinin Burçlarını Biliyor musunuz?

Tesadüfün Bu Kadarı: Milli Takımın Öne Çıkan İsimlerinin Burçlarını Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.07.2024 - 13:38

A Milli Futbol Takımımız büyük bir başarıyla finale doğru adım adım ilerliyor. Maçlarda yüreğimiz resmen ağzımıza gelirken her bir futbolcumuzla da gurur duyuyoruz. Peki maçlarda önce çıkan yıldız isimlerin burçlarını hiç merak etmiş miydiniz?

Bakalım bu kadar başarılı isimler hangi burçtan çıkmış!

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A Milli Futbol Takım, Avusturya'yı da mağlup ederek ülkemizi çeyrek finale çıkarmayı başardı.

A Milli Futbol Takım, Avusturya'yı da mağlup ederek ülkemizi çeyrek finale çıkarmayı başardı.

Son 8 takım arasına kalmayı başaran Milliler, bugüne kadar bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Avusturya karşılaşmasında attığımız iki golünde sahibi Merih Demiral olurken, takımdan bazı oyuncularımız da ön plana çıkmayı başardı.

Avusturya karşılaşmasında attığımız iki golünde sahibi Merih Demiral olurken, takımdan bazı oyuncularımız da ön plana çıkmayı başardı.

90 dakika boyunca hiç yorulmadan performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, son dakika golünü kurtarmayı başaran kalecimiz Mert Günok, genç yaşına rağmen herkesi gururlandıran Arda Güler...

Peki milli takım oyuncularımızın burçlarını hiç merak etmiş miydiniz?

23 Mayıs'da doğan Barış Alper Yılmaz 'ikizler' burcu!

23 Mayıs'da doğan Barış Alper Yılmaz 'ikizler' burcu!

İki gole imza atan Merih Demiral'ın doğum tarihi ise 5 Mart. Kendisi 'balık' burcu.

İki gole imza atan Merih Demiral'ın doğum tarihi ise 5 Mart. Kendisi 'balık' burcu.

4 Mayıs'da doğan Kenan Yıldız ise tam bir 'boğa' burcu.

4 Mayıs'da doğan Kenan Yıldız ise tam bir 'boğa' burcu.
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Genç yıldızımız Arda Güler'in doğum tarihi de 25 Şubat. Tesadüfe bakın ki Arda Güler de 'balık' burcu.

Genç yıldızımız Arda Güler'in doğum tarihi de 25 Şubat. Tesadüfe bakın ki Arda Güler de 'balık' burcu.

Peki başka kim balık burcu dersiniz? Son dakika ağlarımızdan topu çıkartmayı başaran Mert Günok elbette!

Peki başka kim balık burcu dersiniz? Son dakika ağlarımızdan topu çıkartmayı başaran Mert Günok elbette!

Peki bu burçlarda sizin de dikkatinizi çeken bir detay oldu mu? Mesela bir 'balık' etkisi?

Peki bu burçlarda sizin de dikkatinizi çeken bir detay oldu mu? Mesela bir 'balık' etkisi?
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Bu tablodan da anlaşıldığı üzere, balık burçları tuttuğunu koparıyormuş!

Bu tablodan da anlaşıldığı üzere, balık burçları tuttuğunu koparıyormuş!
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Bir de Mars etkisi varmış!

Bir de Mars etkisi varmış!
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Yetkililere duyurulur!

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