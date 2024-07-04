Kendini Peygamber Sanan Adam Çöp Evde Yaşadığı İçin Gelen Polislere Bıçakla Saldırdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Tayakadın Mahallesi’nde yaşanan olayda aklı dengesi yerinde olmayan ve çöp evde yaşayan F. Y.’nin evine komşuların kötü koku geliyor ihbarı yapması üzerine Belediye ve Zabıta ekipleri sevk edildi. F. Y. eve girmek isteyen Belediye ve Zabıta ekiplerine bıçak çekti.
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Yaşananların ardından olay yerine polis ekipleri geldi ancak işler daha da karışmaya başladı.
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F. Y. peygamber olduğunu iddia ederek polis ekiplerine engel olmak istedi ve bir polis memurunu da bileğinden bıçaklayarak yaraladı.
İşte o anlar 👇
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