85 Kediyi Alıkoyan Kadına Para Cezası: Ölmek Üzereyken Kurtarıldılar
85 Kediyi Alıkoyan Kadına Para Cezası: Ölmek Üzereyken Kurtarıldılar
İstanbul Şişli’de bi dükkandan gelen kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, dükkanda alıkoyulan çeşitli cinslerde 85 kediyi kurtardı. Yapılan muayenede beslenmelerinin ihmal edildiği ve kötü davranıldığı belirlenen kedileri alıkoyan G.B. isimli kadına toplam 613 bin lira para cezası kesildi.
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İstanbul’un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir dükkandan gelen kötü kokular sebebiyle mahalleli durumu belediye bildirdi ve ekiplerin düzenlediği operasyonda toplam 85 kedi ölmek üzereyken kurtarıldı.
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Ekipler, 59 yaşındaki G.B. isimli kadının, çeşitli ırklarda 85 kediyi dükkanda alıkoyduğunu tespit etti.
Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.
G.B.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.
Olay yerinden görüntüler 👇
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