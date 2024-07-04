85 Kediyi Alıkoyan Kadına Para Cezası: Ölmek Üzereyken Kurtarıldılar

İstanbul Şişli’de bi dükkandan gelen kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, dükkanda alıkoyulan çeşitli cinslerde 85 kediyi kurtardı. Yapılan muayenede beslenmelerinin ihmal edildiği ve kötü davranıldığı belirlenen kedileri alıkoyan G.B. isimli kadına toplam 613 bin lira para cezası kesildi.