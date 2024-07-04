Görüş Bildir
Haberler
Gündem
85 Kediyi Alıkoyan Kadına Para Cezası: Ölmek Üzereyken Kurtarıldılar

85 Kediyi Alıkoyan Kadına Para Cezası: Ölmek Üzereyken Kurtarıldılar

şişli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 15:59

İstanbul Şişli’de bi dükkandan gelen kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, dükkanda alıkoyulan çeşitli cinslerde 85 kediyi kurtardı. Yapılan muayenede beslenmelerinin ihmal edildiği ve kötü davranıldığı belirlenen kedileri alıkoyan G.B. isimli kadına toplam 613 bin lira para cezası kesildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir dükkandan gelen kötü kokular sebebiyle mahalleli durumu belediye bildirdi ve ekiplerin düzenlediği operasyonda toplam 85 kedi ölmek üzereyken kurtarıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir dükkandan gelen kötü kokular sebebiyle mahalleli durumu belediye bildirdi ve ekiplerin düzenlediği operasyonda toplam 85 kedi ölmek üzereyken kurtarıldı.

Ekipler, 59 yaşındaki G.B. isimli kadının, çeşitli ırklarda 85 kediyi dükkanda alıkoyduğunu tespit etti.

Ekipler, 59 yaşındaki G.B. isimli kadının, çeşitli ırklarda 85 kediyi dükkanda alıkoyduğunu tespit etti.

Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.

Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.

G.B.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.

G.B.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.

Olay yerinden görüntüler 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
5
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın