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İsrail’e Casusluk Yaptıkları İçin Tutuklanmışlardı: 18 Sanık Tahliye Oldu

İsrail’e Casusluk Yaptıkları İçin Tutuklanmışlardı: 18 Sanık Tahliye Oldu

İsrail MİT
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 15:21

Türkiye’de bulunan ve İsrail’e casusluk faaliyetlerinde bulunan toplam 57 sanık geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında savcılık, casusluk faaliyeti için sanıklar hakkında 12 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme açıkladığı ara karar ile, davada tutuklu bulunan 20 kişinin 18’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan bazı tutuksuz sanıkların ise yasağı kaldırıldı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ocak ayında İstanbul’da büyük bir operasyon gerçekleştirmiş ve İsrail gizli servisi MOSSAD’a casusluk faaliyetinde bulunan birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ocak ayında İstanbul’da büyük bir operasyon gerçekleştirmiş ve İsrail gizli servisi MOSSAD’a casusluk faaliyetinde bulunan birçok kişi gözaltına alınmıştı.

57 kişinin yargılandığı davada bugün savcılık mütalaasını verdi ve her bir sanık için 12 yıl hapis cezası istedi.

57 kişinin yargılandığı davada bugün savcılık mütalaasını verdi ve her bir sanık için 12 yıl hapis cezası istedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İsrail istihbarat servisinin internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğunu, bu ekip tarafından "Abdalla Qassem", "Abu Halid Abdalla Qassem", "Janet Foster", "Ali Al Jafrı", "Şhirin Alayan", "Roman Romanov", "Cemal", "Igor" ve "Ilya" isimlerinin kullanıldığını aktardı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İsrail istihbarat servisinin internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğunu, bu ekip tarafından "Abdalla Qassem", "Abu Halid Abdalla Qassem", "Janet Foster", "Ali Al Jafrı", "Şhirin Alayan", "Roman Romanov", "Cemal", "Igor" ve "Ilya" isimlerinin kullanıldığını aktardı.

Açıklanan mütalaada, canlı kuryelerle Mossad'ın sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazlı işler yapılmasının amaçlandığı ve sanıkların elde ettikleri bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu belirtildi.

Açıklanan mütalaada, canlı kuryelerle Mossad'ın sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazlı işler yapılmasının amaçlandığı ve sanıkların elde ettikleri bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu belirtildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığın tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 36 sanığın yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirini mevcut delil durumunu dikkate alarak kaldırılmasına hükmeden heyet, sanıklar ile avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığın tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 36 sanığın yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirini mevcut delil durumunu dikkate alarak kaldırılmasına hükmeden heyet, sanıklar ile avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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