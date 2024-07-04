İsrail’e Casusluk Yaptıkları İçin Tutuklanmışlardı: 18 Sanık Tahliye Oldu

Türkiye’de bulunan ve İsrail’e casusluk faaliyetlerinde bulunan toplam 57 sanık geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında savcılık, casusluk faaliyeti için sanıklar hakkında 12 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme açıkladığı ara karar ile, davada tutuklu bulunan 20 kişinin 18’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan bazı tutuksuz sanıkların ise yasağı kaldırıldı.