Kayseri Olaylarından Sonra Suriyelilerin Yaşadıklarını Anlatan Yaşlı Kadın: “Ana Bizi Koru Diyorlar”

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de yaşanan olaylar sonucu Yeni Şafak, Kayserili bir kadınla sokak röportajı yaptı. Kadın olaylardan sonra Kayseri’de yaşayan Suriyelilerin evlerinden çıkmaya korktuklarını ve kapıları kilitli oturduklarını anlattı.
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Kadın sözlerine Suriyeli tanıdığının yanına gelerek “Dün bana gelmiş de diyor ki ‘Ana eve giriyorlarmış da dövüyorlarmış, eve gelip de beni döverlerse sen koru.’ diyor.” dediğini anlatarak başladı.
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Ardından ise “Onlar çok efendi, kimseye zararları yok” sözleriyle devam eden kadın onlara yemek vererek yardım ettiğini ve çok üzüldüğünü de ekledi.
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