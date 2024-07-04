Nagehan Alçı’nın Dava Dilekçesi Ortaya Çıktı: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Eski Eşine Ağır Sözler!

“Söz konusu telefonun incelenmesi ile de görüleceği üzere davalı hem söz konusu telefonu hem de aktif kullanmakta olduğu diğer hat ve telefonları kullanarak kendisini ‘polis’ olarak tanıtmakta, ‘Rasim Ozan 3’ şeklinde kaydettiği telefonda profil fotoğrafını polis amblemi yaparak ve açıkça ‘Sayın Mustafa Ertekin Başkanım şu anda sizi izliyorum KRT kanalında ve hayran oldum dik duruşunuza. Ben Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir polis memuruyum. Koruma Şubede görevliyim. Bu mesajı sizi Nagehan Alçı denen Yunan yandaşı sözde gazeteciyle aynı programda görünce yazmak istedim. Nihal Bengisu da vatan haini, Nagehan Alçı da vatan haini’; ‘Nagehan Alçı da bu Yunan ajanına uzun zamandır angaje olmuş durumda. Tamamen Chrissodoulis'in kontrolünde. Yunan menfaatleri tarafından Nagehan Alçı yönlendiriliyor’ demek suretiyle ülkesine, milletine ve vatanına en derin kalbi hislerle bağlı müvekkili ‘vatan haini’ olmakla suçlamakta, müvekkil aleyhine en çirkin şekilde iftira ve hakaret suçlarını işlemekte, kendisini hukuka aykırı şekilde kamu görevlisi olarak tanıtarak yine ayrı bir suçun konusu olmaktadır. Davalının söz konusu fillerinin tamamı davacı müvekkilin kişilik haklarına açıkça ağır ve telafisi imkansız zarar vermiştir.”