Nagehan Alçı'dan Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Şok İtiraflar
Nagehan Alçı'dan Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Şok İtiraflar
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tanınan çiftlerindendi. Medyatik halleri, siyasi pozisyonlarıyla sürekli gündeme geldiler. Çift 2023 yılında bir kararla boşandı. Ancak Nagehan Alçı daha önce çeşitli göndermelerde bulunarak konuştuğu eski evliliği hakkında ilk kez Twitter hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Çok konuşulan evlilikleri ve boşanma sürecine dair detayları ilk kez anlattı. Şiddet gördüğü iddialarını doğruladı.
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2010 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya gelen Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti 2023 yılında boşanmışlardı. Basına ise bunun dostça bir ayrılık olduğunu belirtmişlerdi.
Alçı Twitter hesabında bu olaydan hayatının en büyük pişmanlığı diye bahsediyor.
Psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet!
Bunun üzerini örtttüğünü öne sürdü.
"Ailemle dahi paylaşmadım."
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Yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini de ekledi.
2023 yılında gerçekleşen boşanmayı 2019'da planladığını söyledi.
"Dayatılan boşanma şartları..."
Hukuki süreç başlatacağını da ekledi.
"Boşansanız da şiddet devam ediyor."
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Ardından hemcinslerine seslendi.
Ve paylaşımını noktaladı.
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