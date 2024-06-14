Nagehan Alçı'dan Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Şok İtiraflar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tanınan çiftlerindendi. Medyatik halleri, siyasi pozisyonlarıyla sürekli gündeme geldiler. Çift 2023 yılında bir kararla boşandı. Ancak Nagehan Alçı daha önce çeşitli göndermelerde bulunarak konuştuğu eski evliliği hakkında ilk kez Twitter hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Çok konuşulan evlilikleri ve boşanma sürecine dair detayları ilk kez anlattı. Şiddet gördüğü iddialarını doğruladı.