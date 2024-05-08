Nagehan Alçı'dan Canlı Yayında Güldüren Rasim Ozan Kütahyalı Göndermesi: "Neler Çektim"
Nagehan Alçı'dan Canlı Yayında Güldüren Rasim Ozan Kütahyalı Göndermesi: "Neler Çektim"
Ünlü Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için 'Rasim'den neler çektim' ifadelerini kullanıca stüdyoda renkli anlar yaşandı.
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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 15 dakika süren tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
KRT TV’de ekranlara gelen Bakış Açısı isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili bir şaka yapan Nagehan Alçı ise kısa sürede gündem oldu.
Program kapandığı sırada konuklardan yazar Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını söyledi. Programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı, “Sen Rasim’e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor” diyerek, Zileli’ye esprili bir karşılık verdi.
Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’nın bu yorumu sonrası “Sahiden neler çektik Rasim’den” dedi. İkilinin konuşması Alçı’nın, “Ben de neler çektim” sözleriyle bitti.
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