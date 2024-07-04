10 Bin Dolar Karşılığında Erkek Erkeğe İnzivaya Çekilenlerin Ağladıkları Anlar Gündem Oldu

Son zamanlarda inziva, meditasyon ve terapi adı altında yapılan birçok etkinlik revaçta. Rahatlamak ve hayata karşı deneyimleri arttırmak için yapılan bu etkinlikler henüz alışıldık değil. Şimdilerde ise sosyal medyada 10 bin dolar karşılığında yapılan bir inziva etkinliği gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.