10 Bin Dolar Karşılığında Erkek Erkeğe İnzivaya Çekilenlerin Ağladıkları Anlar Gündem Oldu

Son zamanlarda inziva, meditasyon ve terapi adı altında yapılan birçok etkinlik revaçta. Rahatlamak ve hayata karşı deneyimleri arttırmak için yapılan bu etkinlikler henüz alışıldık değil. Şimdilerde ise sosyal medyada 10 bin dolar karşılığında yapılan bir inziva etkinliği gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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10 bin dolar ücreti olan inzivanın havuzda gerçekleştiği ve yalnızca erkeklerin katılabildiği görülmekte.
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Bunlarla birlikte inzivada rahatlayan erkeklerin bağırarak ağlamaları da dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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