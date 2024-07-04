Görüş Bildir
Haberler
Video
10 Bin Dolar Karşılığında Erkek Erkeğe İnzivaya Çekilenlerin Ağladıkları Anlar Gündem Oldu

10 Bin Dolar Karşılığında Erkek Erkeğe İnzivaya Çekilenlerin Ağladıkları Anlar Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 20:09

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda inziva, meditasyon ve terapi adı altında yapılan birçok etkinlik revaçta. Rahatlamak ve hayata karşı deneyimleri arttırmak için yapılan bu etkinlikler henüz alışıldık değil. Şimdilerde ise sosyal medyada 10 bin dolar karşılığında yapılan bir inziva etkinliği gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10 bin dolar ücreti olan inzivanın havuzda gerçekleştiği ve yalnızca erkeklerin katılabildiği görülmekte.

10 bin dolar ücreti olan inzivanın havuzda gerçekleştiği ve yalnızca erkeklerin katılabildiği görülmekte.

Bunlarla birlikte inzivada rahatlayan erkeklerin bağırarak ağlamaları da dikkat çekti.

Bunlarla birlikte inzivada rahatlayan erkeklerin bağırarak ağlamaları da dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın