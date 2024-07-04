Sokak Röportajına Doğu Şivesiyle Başlayan Adamın Bakana Seslenirken İstanbul Türkçesine Geçişi Viral Oldu

Geçen Sene 200 Euro'ya Türkiye'de Tatil Yaptığını Söyleyen Gurbetçi Bu Sene Fiyatlara İsyan Etti

Teknoloji Bir Kere Daha Galip Geldi: Bir Genç Drone ile Havalı Bir Video Çekmek İsterken Kendi Kafasını Yardı