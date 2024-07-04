Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokak Röportajına Doğu Şivesiyle Başlayan Adamın Bakana Seslenirken İstanbul Türkçesine Geçişi Viral Oldu

Sokak Röportajına Doğu Şivesiyle Başlayan Adamın Bakana Seslenirken İstanbul Türkçesine Geçişi Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:37

İçerik Devam Ediyor

Ağaçkakan TV’nin mikrofonlarına konuşan bir vatandaş verdiği röportajla hepimizi güldürdü. Diyarbakır’da çekilen röportajın konusu asgari ücret ve ekonomiydi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Muhabir “Maliye Bakanı asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sorunca vatandaş konuşmaya başladı.

Muhabir “Maliye Bakanı asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sorunca vatandaş konuşmaya başladı.

Asgari ücretin yetersiz olduğunu düşünen vatandaş Doğu şivesiyle konuşuyordu. Ancak sonlara doğru Maliye Bakanına seslenmek istedi ve Türkçesi şaşırtıcı bir değişim yaşadı.

Asgari ücretin yetersiz olduğunu düşünen vatandaş Doğu şivesiyle konuşuyordu. Ancak sonlara doğru Maliye Bakanına seslenmek istedi ve Türkçesi şaşırtıcı bir değişim yaşadı.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın