Sokak Röportajına Doğu Şivesiyle Başlayan Adamın Bakana Seslenirken İstanbul Türkçesine Geçişi Viral Oldu

Ağaçkakan TV’nin mikrofonlarına konuşan bir vatandaş verdiği röportajla hepimizi güldürdü. Diyarbakır’da çekilen röportajın konusu asgari ücret ve ekonomiydi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.
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Muhabir “Maliye Bakanı asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sorunca vatandaş konuşmaya başladı.
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Asgari ücretin yetersiz olduğunu düşünen vatandaş Doğu şivesiyle konuşuyordu. Ancak sonlara doğru Maliye Bakanına seslenmek istedi ve Türkçesi şaşırtıcı bir değişim yaşadı.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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