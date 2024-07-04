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Serdar Ortaç’ın TikTok’taki Meşhur Canlı Yayınlarına Gerçeğini Aratmayan Parodi

Serdar Ortaç’ın TikTok’taki Meşhur Canlı Yayınlarına Gerçeğini Aratmayan Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:03

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Sevilen sanatçımız Serdar Ortaç TikTok platformunda canlı yayın açtığı günden bu yana yayın kesitleriyle gündeme geliyor. Yayınlarında sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı değişmeyen moduyla da dikkatleri çekiyor. Batuhan Saydam adlı TikTok içerik üreticisi de Serdar Ortaç’ın yayınları için bir parodi videosu çekti.

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Batuhan Saydam Serdar Ortaç’ı taklit edeyim derken adeta ona dönüşüverdi.

Batuhan Saydam Serdar Ortaç’ı taklit edeyim derken adeta ona dönüşüverdi.

Ortaç’ın yayınlardaki hallerinin birebir aynısını yapan içerik üreticisine “Serdar Ortaç bile kendini bu kadar iyi taklit edemez.” tarzında yorumlar geldi.

Ortaç’ın yayınlardaki hallerinin birebir aynısını yapan içerik üreticisine “Serdar Ortaç bile kendini bu kadar iyi taklit edemez.” tarzında yorumlar geldi.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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