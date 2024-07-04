Serdar Ortaç’ın TikTok’taki Meşhur Canlı Yayınlarına Gerçeğini Aratmayan Parodi

Sevilen sanatçımız Serdar Ortaç TikTok platformunda canlı yayın açtığı günden bu yana yayın kesitleriyle gündeme geliyor. Yayınlarında sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı değişmeyen moduyla da dikkatleri çekiyor. Batuhan Saydam adlı TikTok içerik üreticisi de Serdar Ortaç’ın yayınları için bir parodi videosu çekti.