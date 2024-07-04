Güçlü Sesiyle Mest Eden Sertab Erener Yeni Şarkısı 'Bi Polar'ın Nakaratını Paylaşınca Olanlar Oldu

Her şarkısıyla gönülleri fetheden, yılların güçlü sesi Sertab Erener yeni şarkı müjdesi verdiği günden bu yana sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Erener, 'Bi Polar' adını verdiği şarkısının nakaratını ilk kez paylaştı. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullancılarının tepkileri ise epey içtendi...