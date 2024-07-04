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Güçlü Sesiyle Mest Eden Sertab Erener Yeni Şarkısı 'Bi Polar'ın Nakaratını Paylaşınca Olanlar Oldu

Güçlü Sesiyle Mest Eden Sertab Erener Yeni Şarkısı 'Bi Polar'ın Nakaratını Paylaşınca Olanlar Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.07.2024 - 18:18

Her şarkısıyla gönülleri fetheden, yılların güçlü sesi Sertab Erener yeni şarkı müjdesi verdiği günden bu yana sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Erener, 'Bi Polar' adını verdiği şarkısının nakaratını ilk kez paylaştı. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullancılarının tepkileri ise epey içtendi...

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Şüphesiz Türkiye'nin en güçlü ve yetenekli kadın sanatçılarından biri olan Sertab Erener kaliteli işleriyle gönüllere taht kurmuş bir isim.

Şüphesiz Türkiye'nin en güçlü ve yetenekli kadın sanatçılarından biri olan Sertab Erener kaliteli işleriyle gönüllere taht kurmuş bir isim.

2003 yılında ülkemizi Eurovision'da “Everyway That I Can” şarkısıyla temsil etmişti. Dans performansı ve hayran bırakan sesiyle puan üstüne puan alan Erener yurda birincilikle dönmüştü.

2003 yılında ülkemizi Eurovision'da “Everyway That I Can” şarkısıyla temsil etmişti. Dans performansı ve hayran bırakan sesiyle puan üstüne puan alan Erener yurda birincilikle dönmüştü.

21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkarak göğsümüzü kabartan şarkısını yeniden seslendirerek tüylerimizi diken diken etmişti.❤️🔥

21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkarak göğsümüzü kabartan şarkısını yeniden seslendirerek tüylerimizi diken diken etmişti.❤️🔥

Her çalışmasıyla kariyerini daha da arşa çıkaran Sertab Erener "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönemsinden sonra yüzündeki değişimle konuşuluyordu biliyorsunuz.

Her çalışmasıyla kariyerini daha da arşa çıkaran Sertab Erener "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönemsinden sonra yüzündeki değişimle konuşuluyordu biliyorsunuz.

Ünlü sanatçı bu sefer de yeni şarkısı 'Bi Polar' ile tüm hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcının müjdesini de vermişti hatta:

Ünlü sanatçı bu sefer de yeni şarkısı 'Bi Polar' ile tüm hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcının müjdesini de vermişti hatta:

Mimik kımıldatmaması ise dikkatlerden kaçmamıştı:

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Sertab Erener söz ve müziği kendisiyle beraber Emrah Demiralp'e ait olan "Bi Polar" şarkısından ilk kez kısa bir kesit yayınladı.

Sertab Erener söz ve müziği kendisiyle beraber Emrah Demiralp'e ait olan "Bi Polar" şarkısından ilk kez kısa bir kesit yayınladı.

"Melodisi yakanı bırakmıyorsa, hikayesi kelimelerinle buluşmuşsa ve hep canın onu dinlemek istiyorsa, artık sizin de dinlemeniz için vakit geldi demektir. Bi Polar 5 Temmuz’da sizlerle."

"Melodisi yakanı bırakmıyorsa, hikayesi kelimelerinle buluşmuşsa ve hep canın onu dinlemek istiyorsa, artık sizin de dinlemeniz için vakit geldi demektir. Bi Polar 5 Temmuz’da sizlerle."

İşte o anlar...

Hadi gelin şarkıyı dinleyenlerden gelen ilk tepkileri bi' bakalım:

Hadi gelin şarkıyı dinleyenlerden gelen ilk tepkileri bi' bakalım:
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https://www.instagram.com/p/C89u78pIMx1/

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