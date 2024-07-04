Mehmet Ali Erbil ve Genç Sevgilisi Gülseren Ceylan Arasındaki Kıskançlık Testi Cringe Komasına Soktu!
Mehmet Ali Erbil ve Genç Sevgilisi Gülseren Ceylan Arasındaki Kıskançlık Testi Cringe Komasına Soktu!
Sevgilisi Gülseren Ceylan'la ne yapsa ayrı bir olay olan Mehmet Ali Erbil yine yeniden gündeme oturdu. Gülseren Ceylan’ın biricik aşkı Mehmet Ali Erbil’e yaptığı kıskançlık testi ile izleyenleri cringe komasına soktu.
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Bir zamanların şov dünyasının zirvesindeki isim olan Mehmet Ali Erbil'i son yıllarda bitmek tükenmek bilmeyen çapkınlıkları ve yeni aşklarıyla gündemdeydi. Ünlü isim şu sıralar 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile beraber.
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Sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapmaya doymayan ve takipçilerin çoğunlukla tepkisini toplayan ikili yüzünden ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'le epey gerilmişti.
Bir dönem nişan atıp kötü ayrılan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barışmalarının ardından birlikteliklerine tam gaz devam ederken TikTok paylaşımlarıyla da ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.
Açtıkları canlı yayınlarla izleyenleri epey yoran Mehmet Ali Erbil’le dini nikah kıyan Ceylan bu sefer de sevgilisine yaptığı kıskançlık testiyle öne çıktı.
"i.likechaos" adlı sayfanın paylaşımında gördüğümüz video kısa sürede gündem olurken eleştiri yorumlarını da beraberinde getirdi.
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İşte o anlar 👇🏻
Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da beraber bi' bakalım...
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