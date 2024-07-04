Kaldı Geriye Cevapsız Sorular: Doğukan Göngör, Aleyna'nın Aşk Yalanlaması Sonrası İlk Kez Görüntülendi!
Kaldı Geriye Cevapsız Sorular: Doğukan Göngör, Aleyna'nın Aşk Yalanlaması Sonrası İlk Kez Görüntülendi!
Gazetemagazin'in özel haberine göre, tatilde samimi şekilde görüntülenen Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Kalaycıoğlu'nun pek inandırıcı olmayan yalanlamasının ardından görüntülenen ünlü oyuncunun kaçar adımlar atması dikkat çekti.
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Doğukan Güngör, televizyon ekranlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti'nde izleyenlere kriz geçirten hatta uğruna tokatlama sitesi açılan "Fatih" karakterine hayat veriyor.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay dansçı Aleyna Yalçın ile birlikte görüntülenmişti. Panik hali hakim olan ikiliden "sadece arkadaşız" açıklamaları da gelmişti.
Doğukan Güngör bu sefer herkesi şaşkına düşüren bir haberle dikkat çekti. Ünlü oyuncu bu sefer de Survivor yarışmacısı Aleyna ile Çeşme'de baş başa görüntülenendi!
Plajda sarmaş dolaş bir halde görüntülenen ikilinin hakkındaki aşk iddialarıysa bir anda aldı başını gitti elbette.
Bu paylaşımın akşamında Muhabir Online kameralarına takılan Aleyna'nın "Arkadaşımın arkadaşı kendisi, plajda birlikteydik. Telefondan bir şey gösterirken güneş de vardı, o da kolunu attığı için öyle bir görüntü çıkmış" diyip Doğukan Güngör için "bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi" demesi ayrı bir olay oldu.
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun yalanlama dolu açıklamalarından sonra sessizliğe bürünen ünlü oyuncunun ne zaman bir şeyler diyeceği merak konusu haline gelmişti.
Önceki akşam bir mekandan çıkarken Gazete Magazin kameralarına yansıyan Doğukan Güngör'de direkt olarak Aleyna iddiası soruldu.
Gergin hali yüzünden okunan ünlü oyuncu hiçbir soruya cevap vermeyerek koşar adımlarla taksiye bindi. Araca bindiği an eline telefonunu alan Güngör başını da kaldırmadan oradan uzaklaştı.
İşte o anlar 👇
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