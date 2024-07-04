Kaldı Geriye Cevapsız Sorular: Doğukan Göngör, Aleyna'nın Aşk Yalanlaması Sonrası İlk Kez Görüntülendi!

Gazetemagazin'in özel haberine göre, tatilde samimi şekilde görüntülenen Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Kalaycıoğlu'nun pek inandırıcı olmayan yalanlamasının ardından görüntülenen ünlü oyuncunun kaçar adımlar atması dikkat çekti.