Önce Paylaştı Sonra Sildi: Berkcan Güven "Tyla Özentisi" Dediği Zeynep Bastık'ın Twerk Dansını Tiye Aldı
Önce Paylaştı Sonra Sildi: Berkcan Güven "Tyla Özentisi" Dediği Zeynep Bastık'ın Twerk Dansını Tiye Aldı
Şimdilerde pek çok kişinin 'BEGE' adıyla tanıdığı Youtuber Berkcan Güven geçtiğimiz akşam Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zeynep Bastık'ın olay olan dans videosunu alıntılayıp 'Tyla özentisi' diyen Berkcan Güven tweetlerini hızla silse de birilerinden kurtulamadı.
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Bir dönemin efsane uygulamalarından Vine platformu üzerinden çektiği videolarla tanıdığımız Berkan Güven, kardeşi ve anneannesiyle çok keyifli paylaşımları yapıyordu.
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YouTube'un YouTube olduğu dönemlerdeki en popüler isimler arasına giren Güven kısa sürede inanılmaz bir takipçi kitlesi elde etti. Bu popülerlikle beraber dünyaca ünlü isimlerle de videolar çekti hatta.
"Linç Tayfa" olarak tanıdığımız kitleyi edindikten sonra müzik kariyerine geçiş yaptı kendisi. "Çok Yakışıklıyım" şarksısıyla dikkat çekip bir de "YouTube Benim İşim" dissiyle sağlam bir çıkış yakaladı.
Listeleri kasıp kavuran "Yeniden" şarkısı için Aleyna Tilki ile kamera karşısına geçen BEGE, yakın zamanlarda Alizede'yle yaşadığı dolandırıcılık iddiasıyla gündemdeydi.
Her şarkısı ve videosuyla gözleri üzerine çekmeyi başaran Berkcan Güven geçtiğimiz akşam Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü!
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Zeynep Bastık'ın Harbiye konserinde sergilediği ve seksi olduğunu düşündüğü twerk dansının sosyal medyada gündem olmasını fırsat bilen Güven, ünlü şarkıcıya fena sataştı.
İlk olarak "çok sarhoşum" dediği bir paylaşım yapan Berkcan Güven, Zeynep Bastık'ın dans videosunu alıntılayarak "Tamam aga sana toplanıp Tyla diyeceğiz" diye tiye aldı.
Biliyorsunuz, dünyaca ünlü şarkıcı Tyla "Water" şarkısının dansıyla ortalığı kasıp kavurdu. Viral olan dans TikTok'ta akım haline bile geldi.
Dansla ilgili paylaşımdan sonra bir de "Bu ve dolandırıcı arkadaşının a*k" diye bir tweet daha atması dikkatlerden kaçmadı.
Berkcan Güven'in "Begefendi" albümü ile ilgili Hypers ve Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la davalık olduğu iddiaları da uzun zamandır gündemdeydi. Söz konusu paylaşımın bu dava olayına gönderme olduğu düşünüldü. BEGE tüm bu tweetleri hesabından da sildi.
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