Önce Paylaştı Sonra Sildi: Berkcan Güven "Tyla Özentisi" Dediği Zeynep Bastık'ın Twerk Dansını Tiye Aldı

Şimdilerde pek çok kişinin 'BEGE' adıyla tanıdığı Youtuber Berkcan Güven geçtiğimiz akşam Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zeynep Bastık'ın olay olan dans videosunu alıntılayıp 'Tyla özentisi' diyen Berkcan Güven tweetlerini hızla silse de birilerinden kurtulamadı.