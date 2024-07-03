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Konser Anında Gömleği Açılınca Göğsü Görünen Murat Boz Hızla Hamle Yaparken Şarkı Söylemeyi Bırakıverdi!

Konser Anında Gömleği Açılınca Göğsü Görünen Murat Boz Hızla Hamle Yaparken Şarkı Söylemeyi Bırakıverdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.07.2024 - 19:50

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle buluşan Murat Boz şiddetli rüzgarın gazabına uğradı. Sahnede rüzgarın etkisiyle göğsü açılan ünlü şarkıcının hızlı bir hamleyle gömleğini kapatıp şarkısını bir anlığına bırakması kısa sürede gündem oldu.

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Dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne şovlarıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ve yıllardır Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Murat Boz her daim gündemimizde olan bir isim.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne şovlarıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ve yıllardır Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Murat Boz her daim gündemimizde olan bir isim.

Karizması ve yakışıklılığıyla da tam anlamıyla genç kızların sevgilisi olan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle öne çıkmıştı.

Karizması ve yakışıklılığıyla da tam anlamıyla genç kızların sevgilisi olan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle öne çıkmıştı.

Saçlarını bir anda kestirme kararı alan Murat Boz'un bu halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

Saçlarını bir anda kestirme kararı alan Murat Boz'un bu halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

Detayları ve yorumları da içeriğimizde vermiştik:

Tabii yaz mevsimi de geldi. Birçok şarkıcı gibi Murat Boz da konser maratonuna hızlı bir giriş yaptı. Karizmatik popçunun son rotası Azerbaycan'dı.

Tabii yaz mevsimi de geldi. Birçok şarkıcı gibi Murat Boz da konser maratonuna hızlı bir giriş yaptı. Karizmatik popçunun son rotası Azerbaycan'dı.

Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Murat Boz sahnedeyken rüzgarın ufak çaplı bir gazabına uğradı.

Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Murat Boz sahnedeyken rüzgarın ufak çaplı bir gazabına uğradı.
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Rüzgarın etkisiyle göğsünün açıldığını fark ettiği an jet hızıyla hamle yapıp gömleğini kapatan Boz, bir anlığına şarkı söylemeyi de bıraktı.

Rüzgarın etkisiyle göğsünün açıldığını fark ettiği an jet hızıyla hamle yapıp gömleğini kapatan Boz, bir anlığına şarkı söylemeyi de bıraktı.

Vokallerinin destek olmasından sonra şarkıya devam eden ünlü şarkıcının gömleğinin düğmesini iklemesi de gözlerden kaçmadı.

Göğsü açıldıktan sonra utangaç hallere bürünen Murat Boz'un bu hareketine gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:

Göğsü açıldıktan sonra utangaç hallere bürünen Murat Boz'un bu hareketine gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
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Siz bu yaşananlara ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz bu yaşananlara ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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