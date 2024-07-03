Konser Anında Gömleği Açılınca Göğsü Görünen Murat Boz Hızla Hamle Yaparken Şarkı Söylemeyi Bırakıverdi!

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle buluşan Murat Boz şiddetli rüzgarın gazabına uğradı. Sahnede rüzgarın etkisiyle göğsü açılan ünlü şarkıcının hızlı bir hamleyle gömleğini kapatıp şarkısını bir anlığına bırakması kısa sürede gündem oldu.