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Havası mı Kaçtı Ne? Saç Stilini Değiştiren Murat Boz'un Yeni Hali Dillere Fena Düştü!

Havası mı Kaçtı Ne? Saç Stilini Değiştiren Murat Boz'un Yeni Hali Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.04.2024 - 19:30

Son konserinden pozlarını paylaşan Murat Boz'un yeni saç stilini fark edenler yorumlara koştu... Ünlü şarkıcının her haline bayılanlar bile yeni saç stiline bir türlü alışamadı!

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Şarkıları, karizması ve yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine çeken, O Ses Türkiye'deki jüri koltuğunu da kimselere kaptırmadan yarışmacı izleyici fark etmeksizin flörtöz halleriyle parlayan Murat Boz'u tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şarkıları, karizması ve yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine çeken, O Ses Türkiye'deki jüri koltuğunu da kimselere kaptırmadan yarışmacı izleyici fark etmeksizin flörtöz halleriyle parlayan Murat Boz'u tanıtmaya gerek yok herhalde!

Tüm bu flört hallerine rağmen aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz'un ülkenin en gözde müzmin bekarlarından olduğu da aşikar.

Tüm bu flört hallerine rağmen aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz'un ülkenin en gözde müzmin bekarlarından olduğu da aşikar.

Malumunuz Murat Boz, yıllardır O Ses Türkiye'deki jüri arkadaşı Hadise'yle yakıştırılıyor. Hatta o kadar ki kendisinin Hadise'yle mutlu huzurlu bir yuva kuracağına kalpten inanan milyonlarca insan var!

Malumunuz Murat Boz, yıllardır O Ses Türkiye'deki jüri arkadaşı Hadise'yle yakıştırılıyor. Hatta o kadar ki kendisinin Hadise'yle mutlu huzurlu bir yuva kuracağına kalpten inanan milyonlarca insan var!

Bu mevzuyu en çok fitilleyen şey ise Hadise'nin de Murat Boz'a flörtle karşılık veriyor olması tabii... İkilinin samimi halleri her seferinde olay oluyor fakat Hadise O Ses Türkiye'ye veda ettiğinden beri de o etkileşimi görmeye hasret kalanlar çoğunlukta!

Bu mevzuyu en çok fitilleyen şey ise Hadise'nin de Murat Boz'a flörtle karşılık veriyor olması tabii... İkilinin samimi halleri her seferinde olay oluyor fakat Hadise O Ses Türkiye'ye veda ettiğinden beri de o etkileşimi görmeye hasret kalanlar çoğunlukta!

Belki denk gelmişsinizdir, bir dönem aralarına soğukluk girdiği iddia edilen Murat Boz ve Hadise geçtiğimiz saatlerde aralarında geçen flörtöz yorumlaşmayla gündeme oturmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat Hadise'nin yorum bıraktığı fotoğraflarda tek dikkat çeken şey ikilinin bitmek bilmeyen "kara sevdası" olmadı 😂

Fakat Hadise'nin yorum bıraktığı fotoğraflarda tek dikkat çeken şey ikilinin bitmek bilmeyen "kara sevdası" olmadı 😂
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Konserden havalı pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının yeni saç stili resmen göze battı, dillere de fena düştü!

Konserden havalı pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının yeni saç stili resmen göze battı, dillere de fena düştü!

Buyurun hazırsanız, kim ne demiş beraber bakalım! 😂👇

Buyurun hazırsanız, kim ne demiş beraber bakalım! 😂👇
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