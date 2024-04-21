Kaza Geçirdi: Trafikteki Korkunç Olayda Yaşadığı Travmayı Anlatan Rachel Araz Ölümden Döndüğünü Açıkladı!
Kaza Geçirdi: Trafikteki Korkunç Olayda Yaşadığı Travmayı Anlatan Rachel Araz Ölümden Döndüğünü Açıkladı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden Rachel Araz, korkunç bir kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı! Detaylar 👇
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Tarzı ve lüks yaşamıyla sık sık sosyal medyanın gündemine oturan ünlü fenomen Rachel Araz, zaman içerisinde oldukça merak edilen bir magazin figürü haline geldi.
2016'da iş insanı Sami Kiresepi ile dünyaevine girdikten sonra herkesin imrendiği hayatını gözler önüne seren Rachel Araz, enteresan kombinleriyle konuşulduğu kadar arka arkaya gelen hamilelik haberleriyle de gündemin tam göbeğine oturmuştu.
Çift 2018 yılında kucaklarına aldıkları kızları Galia ile beraber ilk kez anne ve baba olmuştu. İkinci kez anne baba olmanın heyecanını ise 2020'de oğulları Lionel'le yaşamışlardı.
En son 9 ay boyunca takipçileri tarafından merakla beklenen üçüncü bebeğini Şubat ayında kucağına alan Araz, kızına verdiği Isabella ismiyle ve doğum sürecinde paylaştığı fotoğraf ve videolarla gündeme oturmuştu.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda magazine bomba gibi düşmesinin sebebi bambaşka oldu! Rachel Araz, korkunç bir kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.
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Yaşadığı travmatik anları ise böyle anlattı 👇
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