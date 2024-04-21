Sevgilisinin Öldürdüğü İddia Edilen İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş'la İlgili Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!
Sevgilisinin Öldürdüğü İddia Edilen İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş'la İlgili Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hakkında kan donduran iddialar ortaya atılmıştı. Sevgilisinin cinayetine kurban gittiği iddia edilen Taktaş hakkında ağızları açık bırakan yeni detaylar ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz saatlerde bir dönemin en popüler moda yarışmalarından İşte Benim Stilim'le tanıdığımız Yağmur Taktaş hakkında kan donduran iddialar ortaya atılmıştı.
@blogyagmuru3'ün Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddiası gündemi alt üst etmişti.
Yurt dışında katledildiği söylenen genç kadının cenazesinin ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ve hatta olaydan birkaç hafta önce annesine "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" dediği de iddialar arasındaydı.
Hızla yayılan meselenin ardından eski sevgilinin Yağmur Taktaş'ı katlettikten sonra Instagram hesabını ele geçirdiği ve profil fotoğrafını değiştirdiği konuşulmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 28 yaşındaki Taktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulunduğu öğrenildi.
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Kızlarının daha önce darbedildiğini ve dalağını kaybettiğini vurgulayan aile, Taktaş'ın cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.
Ayrıca konuya ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan Taktaş'In ailesi kızlarının daha önce de birçok kez şiddete maruz kaldığını, A.C.F.'nin tarafından kızlarına gönderilen şiddet mesajlarına şahit olduklarını belirtti.
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